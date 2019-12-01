Preparan actividades para la Muestra Nacional de Teatro en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 30 de marzo de 2026.- La titular de la Secretaría de Cultura en el estado de Querétaro, Ana Paola López Birlain, informó que como parte de las actividades que se realizan durante este año para la Muestra Nacional de Teatro, que se llevará a cabo del 5 al 14 de noviembre de este año, se destinarán seis millones de pesos, con la finalidad de fortalecer al sector teatral con una estrategia integral.

“Son seis millones de pesos los que vamos a invertir durante todo el año; no es sólo la Muestra Nacional, sino todas las actividades que se van a realizar en este marco”, dijo.

Destacó que en días pasados se realizó la convocatoria para explicar a la comunidad artística el proceso de organización y las etapas que se seguirán rumbo al evento; y la próxima semana se presentará el plan de acción para la Muestra Nacional, con actividades completadas en distintos espacios culturales.

Reconoció que se busca que el sector teatral en Querétaro se consolide, por lo que se buscará ofrecer espacios para presentaciones y talleres, con la intención de que exista una cartelera paralela a la de la Muestra Nacional.

“Vamos a emitir convocatorias para fortalecer a los espacios que hoy ofrecen presentaciones, obras de teatro, talleres; (…) vamos a trabajar también con la propia comunidad para que haya un programa paralelo a la muestra”.