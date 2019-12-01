Ofrecerán homenaje sinfónico Al “Divo de Juárez” y "El lago de los cisnes" para la Tercera Temporada de la OFEQ

Querétaro, Querétaro, a 17 de julio 2026.- Tras cerrar con éxito su ciclo anterior reuniendo a 7 mil 800 asistentes en 12 conciertos, la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro (OFEQ) presentó formalmente su Tercera Temporada 2026.

Ana Paola López Birlain, titular de la Secretaría de Cultura del Estado, explicó que la nueva programación destaca por combinar la música clásica con atractivos populares como un homenaje sinfónico a Juan Gabriel y la puesta en escena de El lago de los cisnes junto al Ballet de Ucrania, eventos clave con los que se busca expandir públicos y consolidar la sostenibilidad financiera de la institución sin elevar el costo de los accesos.

Calificó a la agrupación como "uno de los tesoros culturales más importantes" de la entidad y adelantó que se dará un paso crucial para su fortalecimiento institucional.

"Esta respuesta nos confirma que la OFEQ sigue creciendo y que cada vez más personas encuentran en la música sinfónica una experiencia cercana, accesible y de gran calidad. Tuvimos la oportunidad también de acercar a nuevos públicos, a las niñas y a los niños, fortaleciendo el ecosistema musical de nuestro estado".

José Antonio McGregor, consejero de la Asociación Civil de la OFEQ, detalló que a sus 34 años de trayectoria y más de 3 mil 500 conciertos, la orquesta arrancará una estrategia integral para diversificar sus ingresos mediante alianzas con el sector industrial y empresarial queretano.

"Nosotros creemos que no va a ser aumentando los precios de los boletos, sino ampliando nuestros públicos como vamos a poder tener una mayor consolidación en unas finanzas cada vez más sólidas. Necesitamos una gestión moderna, alianzas estratégicas y experiencias culturales innovadoras".

Entre los eventos masivos orientados a audiencias no especializadas, reveló dos fechas que no aparecen formalmente en los carteles iniciales: el 24 de septiembre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, donde se ofrecerá el Homenaje Sinfónico a Juan Gabriel con mariachi y coro en vivo; y el 5 de noviembre, fecha en la que se interpretará El lago de los cisnes.

En el apartado estrictamente artístico, el director titular de la OFEQ, Mark Kadin, resaltó que la orquesta participará de forma activa en el Festival Internacional de Piano, en el Festival de Teatro con el programa Escuchando a Shakespeare y en el Festival de Contrabajos Contrabajeo.

Para este último, confirmó la visita desde Italia de Giuseppe Ettore, principal contrabajista del prestigioso Teatro de La Scala de Milán.

Enfatizó que la temporada apostará de manera decidida por llevar a escena estrenos inéditos y formatos disruptivos pues se presentará, por primera vez en México, la versión de Las Estaciones compuesta por Tchaikovsky, además el 15 de octubre, el maestro Miguel Campos interpretará el concierto para viola de Bartók, rompiendo con el rol tradicional de los violines.

“El 3 de septiembre se estrenará el concierto para violonchelo de Friedrich Gulda. No es como un concierto clásico, es como música pop; es muy interesante y divertido".

Finalmente, se dio a conocer que la OFEQ implementará un programa de visorías liderado por Mark Kadin y los propios músicos de la orquesta, destinado a identificar a niñas, niños y jóvenes queretanos con un desarrollo musical sobresaliente. El objetivo final de esta iniciativa comunitaria será impulsar el talento local avanzado para que puedan incorporarse e interpretar conciertos junto a la Filarmónica en futuras temporadas.