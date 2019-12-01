Museo Comunitario de Pinal de Amoles abre sus puertas al artista neerlandés Jasper de Gelder

Museo Comunitario de Pinal de Amoles abre sus puertas al artista neerlandés Jasper de Gelder
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 08:46:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pinal de Amoles, Querétaro, 21 de enero del 2026.- A partir de este 21 de enero y hasta el 3 de mayo, el Museo Comunitario de Pinal de Amoles “General Tomas Mejía”, albergará la exposición “Hábitats cambiantes, una mirada a una nueva naturaleza”, de Jasper de Gelder.

Quien en sus obras crea una simbiosis entre los animales en el mundo submarino y los paisajes familiares sobre el nivel freático.

En la muestra, que puede visitarse con entrada libre, de martes a domingo, de 11:00 a 19:00 horas, en el museo ubicado en Mariano Escobedo sin número, Barrio Ojo de Agua, municipio de Pinal de Amoles, el artista neerlandés deja ver que algunas especies de animales y plantas parecen adaptarse fácilmente al nuevo entorno.

Por lo tanto, los encuentros inesperados pueden ocurrir, cuando esos seres encuentran un nuevo lugar, un nuevo hábitat.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a muertos en accidente de Madero, Michoacán
Intercambian metralla la noche del martes en Zamora, Michoacán; balacera causa pánico en habitantes
La bajan de su camioneta y la privan de la libertad en Culiacán; esto ocurrió con la tiktoker Nicholette
Michoacán: Accidente en la carretera Villa Madero – Carácuaro deja dos personas sin vida
Más información de la categoria
Intercambian metralla la noche del martes en Zamora, Michoacán; balacera causa pánico en habitantes
Muere niño de dos años tras cirugía “de bajo riesgo” en hospital de Nuevo León; padres denuncian presunta negligencia
La bajan de su camioneta y la privan de la libertad en Culiacán; esto ocurrió con la tiktoker Nicholette
Toman cientos las calles otra vez y se suman regidoras a protestas de sindicalizados: Acusan a Fanny Arreola, alcaldesa de Apatzingán, Michoacán, por despidos injustificados y persecución laboral
Comentarios