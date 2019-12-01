Museo Comunitario de Pinal de Amoles abre sus puertas al artista neerlandés Jasper de Gelder

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 08:46:39

Pinal de Amoles, Querétaro, 21 de enero del 2026.- A partir de este 21 de enero y hasta el 3 de mayo, el Museo Comunitario de Pinal de Amoles “General Tomas Mejía”, albergará la exposición “Hábitats cambiantes, una mirada a una nueva naturaleza”, de Jasper de Gelder.

Quien en sus obras crea una simbiosis entre los animales en el mundo submarino y los paisajes familiares sobre el nivel freático.

En la muestra, que puede visitarse con entrada libre, de martes a domingo, de 11:00 a 19:00 horas, en el museo ubicado en Mariano Escobedo sin número, Barrio Ojo de Agua, municipio de Pinal de Amoles, el artista neerlandés deja ver que algunas especies de animales y plantas parecen adaptarse fácilmente al nuevo entorno.

Por lo tanto, los encuentros inesperados pueden ocurrir, cuando esos seres encuentran un nuevo lugar, un nuevo hábitat.