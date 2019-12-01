Morelia será la ciudad invitada en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 10:34:58

Ciudad de México; 16 de marzo de 2026.– El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Cultura (SeCultura) Municipal, da a conocer con orgullo que Morelia será la ciudad invitada en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO) 2027.

El anuncio se realizó durante la ceremonia de clausura de la FILCO 2026, en la que la delegación de Morelia, encabezada por la secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, destacó la riqueza artística y cultural de la ciudad con la presentación del Ballet Folklórico del Ayuntamiento.

“Este logro refleja el compromiso del Gobierno de Morelia, que ha colocado a la cultura como una prioridad. Desde esta administración municipal impulsamos acciones, programas y actividades culturales, así como colaboraciones y hermanamientos con ciudades, países e instituciones, llevando la cultura a todos los rincones de nuestra ciudad”, afirmó Chávez Alcaraz.

En la sexta edición de la FILCO, Morelia compartirá escenario con Líbano como país invitado, Morelos como estado invitado y la Universidad Anáhuac como universidad invitada.

Chávez Alcaraz recordó que, además de ser Patrimonio Cultural de la Humanidad, Morelia es Ciudad Creativa de la Música, reafirmando así su vocación cultural. Añadió que desde la administración municipal se siguen construyendo puentes entre la cultura y las personas, asegurando que cada libro, cada melodía y cada encuentro, son fundamentales para transformar a la sociedad.

Durante la clausura, encabezada por el presidente de la FILCO, Gerardo Valenzuela Nava, y autoridades de las instituciones invitadas, el Ballet Folklórico del Ayuntamiento de Morelia ofreció tres estampas michoacanas, entre ellas la tradicional Danza de los Viejitos, recibiendo aplausos y ovaciones del público presente.

Este año, la FILCO se llevó a cabo del 6 al 15 de marzo, con Reino Unido como país invitado; Tlaxcala, estado invitado; Huajuapan de León (Oaxaca), municipio invitado; y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo como universidad invitada.