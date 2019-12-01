Morelia celebra 16 años de cerveza, gastronomía y tradición en su Oktoberfest 2026

Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2026.- La Plaza de la Paz, en el corazón del Centro Histórico de Morelia, fue sede los días 10 y 11 de octubre de la décimo sexta edición del Festival Internacional de la Cerveza Morelia Oktoberfest 2026, un encuentro que reunió a productores, aficionados y visitantes alrededor de la cultura cervecera.

El festival celebró su 16 aniversario con la participación de 28 expositores y una oferta de más de 100 etiquetas de cerveza, que permitió a los asistentes explorar distintos estilos, propuestas artesanales y expresiones de la escena cervecera nacional. La asistencia superó las 2,500 personas, con un público integrado en un 80% por visitantes locales, 16% por asistentes nacionales foráneos y 4% por público extranjero.

Para Edgar Mercado Ponce, presidente de ACERMICH, llegar a 16 años representa la consolidación de una tradición que ha crecido junto con el interés de Morelia por la cerveza artesanal y la gastronomía local. El dirigente destacó que el festival es resultado del trabajo constante de productores, expositores, cocineras tradicionales y asistentes que, edición tras edición, han dado vida a este espacio de encuentro.

“Celebrar 16 años nos llena de orgullo y también de responsabilidad. Este festival comenzó como una apuesta por abrir espacios para la cultura cervecera, y hoy vemos una comunidad más amplia, participativa y consciente del valor que tienen los productos hechos en nuestra región”, expresó Mercado Ponce.

Añadió que el objetivo es seguir fortaleciendo al sector y proyectar a Morelia como un destino capaz de integrar cerveza, cocina tradicional, turismo y experiencias culturales. “El crecimiento del festival confirma que existe un público interesado en conocer, degustar y valorar la diversidad de estilos y propuestas que se elaboran en México”, señaló.

Desde una mirada de sommelier, uno de los valores del encuentro fue la oportunidad de acercar al público a cervezas con identidad regional, vinculadas con ingredientes, territorios y tradiciones gastronómicas. En este sentido, destacó la participación de la cocinera tradicional María Elena Reyes, quien presentó su cerveza Cocuchela, una propuesta inspirada en los ingredientes y sabores de la Ribera del Lago de Pátzcuaro.

La presencia de cocina tradicional complementó la experiencia de degustación, subrayando la afinidad entre la cerveza artesanal y la gastronomía michoacana. Más allá del consumo, el festival funcionó como una vitrina para reconocer la diversidad de perfiles, procesos y narrativas que hoy conforman la cerveza independiente.

Entre las actividades especiales destacó “Te invito una cerveza”, dinámica mediante la cual se obsequiaron 100 cervezas el sábado 10 de octubre, como parte de la celebración con el público asistente.

De acuerdo con el balance del evento, el Festival Internacional de la Cerveza Morelia Oktoberfest 2026 generó una derrama económica superior a los 2 millones de pesos, superando las expectativas de la organización. Además, concluyó con saldo blanco, consolidándose como una celebración segura y de creciente relevancia para el turismo, la gastronomía y la industria cervecera en Morelia.