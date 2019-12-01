Michoacán destaca en el Gran Premio Nacional de Arte Popular 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 10:55:56

Ciudad de México, 18 de octubre de 2026.- El talento, la creatividad y la riqueza cultural de la entidad brillaron en la edición 51 del Gran Premio Nacional de Arte Popular 2026, en el que artesanas y artesanos de la entidad obtuvieron 29 galardones, con una bolsa total de 550 mil pesos, informó el director general de la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart), Cástor Estrada Robles.

Destacó el trabajo de las y los creadores que, a través de sus piezas, preservan los conocimientos ancestrales, las técnicas tradicionales y la identidad cultural del estado, y que han logrado posicionarse en este tipo de certámenes organizados por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart).

Las personas artesanas ganadoras del primer lugar fueron: Norma Lucero Rafael Julián, de Ocumicho, con su obra “El diablito quemando”; Luis Martín Villafuerte Solís, de Zinapécuaro, con su obra charola cuadrada decorada con engobes y ahumada, terminación en cadena y bruñida; y Raúl Gildardo Ayala, de Capula, con su obra batea con peces.

También obtuvieron el primer lugar Jeovany Punzo Cázares, de Santa Clara del Cobre, con un florero con relieve y pájaros de cobre con baño de estaño; María Ángeles Martina Mondragón Santoyo, de Acuitzio, con su cuadro de arte plumario; José Luis Espinoza Zepeda, de Purépero, con su pieza en cera Sacratísimo Corazón de Jesús.

Los segundos lugares fueron para Lucía Acosta Bravo, de Angahuan; Rosenda Barriga Barriga, de Santa Cruz; Zenaida Rafael Julián, de Ocumicho; Roberto Cosme Fiscal, de Zinapécuaro; Ana María Lucas Suárez, de Patamban; Ángel Cuin Juárez, de Cuanajo; Francisco Martínez Velázquez, de Santa Clara del Cobre; María de la Luz Gamiño, de Villa Madero; Edgar Yoldani Guzmán Rocha, de Tlalpujahua; y Luis Daniel García Corona, de Paracho.

Los terceros lugares fueron para Leticia Magaña Silva, de Zipiajo; Martha Cuiriz Chichipan, de Tzintzuntzan; Cristian Rodrigo Sebastián Contreras, de Patamban; Iván Punzo Cázares, Pablo Gómez Reyes y Francisco Martínez Pérez, de Santa Clara del Cobre; Alfonso Ponce García, de Pátzcuaro; Diego Francisco Páez Aguilar, de Acuitzio; Lilia Álvarez González y Noé de la Luz Benito, de San Francisco Uricho.

Las maestras artesanas Magdalena Silva Bartolo, de Zipiajo; Rosaura Ortega Pérez, de Santa Clara del Cobre; y Emma Tamayo Ruiz, de Aranza, obtuvieron mención honorífica.