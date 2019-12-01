MICE México llega a la CDMX con experiencias cinematográficas y talleres para niñeces y educadores durante febrero y marzo

MICE México llega a la CDMX con experiencias cinematográficas y talleres para niñeces y educadores durante febrero y marzo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 19:33:44
Ciudad de México, a 11 de febrero de 2026.- La Muestra Infantil de Cine Educativo MICE México, organizada por Alas Ocultas, tras su exitoso paso por Sonora, llega a la capital del país para seguir tejiendo redes en comunidad y anuncia su programa de actividades. Fundada originalmente en 2013 en Valencia, España; MICE se ha consolidado como un referente internacional que presenta el cine independiente como un instrumento de educación y sensibilización. 

Esta primera edición en México ha sido posible gracias al apoyo del estímulo fiscal EFICINE del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) e Inbursa, que en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Subsistema de Educación Comunitaria PILARES, el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México (PROCINE CDMX), el Centro Cultural de España en México (CCEMX), el Instituto Sonorense de Cultura y Apantallados, lanza la convocatoria "MUCHO OJO; Abono MICE, para ir al cine" la cual invita a niñas, niños y adolescentes de entre 8 y 14 años a vivir una experiencia inmersiva de 5 sesiones. El objetivo es alejarse del consumo pasivo y fomentar un aprendizaje activo donde los participantes analicen narrativas audiovisuales y participen en talleres de juguetes ópticos, narrativa y stop motion.

Las fechas para la realización de esta actividad serán los días sábados 28 de febrero; y 7, 14, 21 y 28 de marzo de 2026, en el Centro Cultural de España en México (CCEMx) ubicado en Guatemala número 18 del Centro Histórico de la Ciudad de México, en un horario de 10:00 a 14:00 hrs. Esta será una actividad gratuita y se requiere un registro previo. El cupo será limitado. Para conocer todos los detalles de la convocatoria, se proporciona la siguiente liga: http://bit.ly/4tyZACT

Formación para mediadores y gestores culturales

Para fortalecer el ecosistema cultural, MICE México abrió también la convocatoria al “Taller de Mediación Cinematográfica para niñeces de la CDMX”, dirigido a personas mayores de 18 años que trabajan con infancias en ámbitos educativos, artísticos o comunitarios. Este taller será impartido por Irma Ávila Pietrasanta y el fundador de MICE, Josep Arbiol, quienes brindarán herramientas pedagógicas para transformar la sala de cine en un espacio de reflexión crítica. La sesión virtual se llevará a cabo el 14 de febrero de 2026 en un horario de 10:00 a 14:30h y será impartido a un grupo de cerca de 60 personas quienes se conectarán principalmente desde la CDMX, así como de otras ciudades como Cuernavaca, Xalapa y Hermosillo. El grupo trabajará posteriormente en sus propias propuestas de diseño de mediaciones y talleres para completar la experiencia.

Sobre MICE México

La Muestra Infantil de Cine Educativo México es una plataforma que une a las infancias y al cine mexicano, buscando reconocerlas como sujetas y sujetos de derecho, capaces de construir sus propios mensajes audiovisuales.

