Más de cuatro mil asistentes en el Festival Internacional de Artes Escénicas 2025

Más de cuatro mil asistentes en el Festival Internacional de Artes Escénicas 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 14:41:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 6 de octubre del 2025.- Con la asistencia de cuatro mil 311 personas concluyó la décima edición del Festival Internacional de Artes Escénicas Querétaro 2025 (FIAE 2025), en la que, en diversos espacios públicos y privados, participaron 321 artistas, en un total de 40 presentaciones en las disciplinas de teatro, danza, música, circo, performance y proyectos multidisciplinares.

Del 25 al 28 de septiembre y del 3 al 5 de octubre, los queretanos, queretanas y visitantes disfrutaron de eventos artísticos de gran calidad, con lo que la entidad se consolida como un espacio de promoción del trabajo de las y los artistas, avanza en el objetivo de promover y preservar las artes escénicas, acercándolas a la población del estado para fomentar una economía sostenible en un ambiente de paz para la regeneración del tejido social.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae otra presunta implicada en homicidio de colaboradores de Clara Brugada
Intento de asalto a camioneta de valores termina en tiroteo, persecución y accidente, en León; hay 6 heridos
Por amenaza de explosivo desalojan Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM
Detienen en Panindícuaro, Michoacán, a sujeto en posesión de 40 kilos de estupefaciente
Más información de la categoria
La Cuarta Transformación solo le hace reverencia al pueblo de México: Claudia Sheinbaum
AMLO es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo: Claudia Sheinbaum
Desmiente Gobierno de Nuevo León suspensión de clases por triunfo de Aldo de Nigris en La Casa de Los Famosos México 2025; no es motivo de fiesta estatal
Por amenaza de explosivo desalojan Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM
Comentarios