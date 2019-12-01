Más de cuatro mil asistentes en el Festival Internacional de Artes Escénicas 2025

Querétaro, Querétaro, 6 de octubre del 2025.- Con la asistencia de cuatro mil 311 personas concluyó la décima edición del Festival Internacional de Artes Escénicas Querétaro 2025 (FIAE 2025), en la que, en diversos espacios públicos y privados, participaron 321 artistas, en un total de 40 presentaciones en las disciplinas de teatro, danza, música, circo, performance y proyectos multidisciplinares.

Del 25 al 28 de septiembre y del 3 al 5 de octubre, los queretanos, queretanas y visitantes disfrutaron de eventos artísticos de gran calidad, con lo que la entidad se consolida como un espacio de promoción del trabajo de las y los artistas, avanza en el objetivo de promover y preservar las artes escénicas, acercándolas a la población del estado para fomentar una economía sostenible en un ambiente de paz para la regeneración del tejido social.