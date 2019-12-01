Más de 120 expositores y 150 actividades en la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 07:19:29

Morelia, Michoacán, 26 de septiembre de 2025.- La IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm), con Portugal como país invitado de honor, contará con 120 expositores editoriales de venta y más de 150 actividades que se extenderán hasta el próximo 05 de octubre en 10 días de gran fiesta literaria.

Así lo anunció la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, durante el acto inaugural, en el que agradeció la visión del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, para que la vida cultural de la capital michoacana siga creciendo.

Entre las presentaciones editoriales destacan las de Afonso Cruz y Patricia Portela, escritores del país invitado Portugal, presentes en las jornadas de inauguración y clausura, respectivamente.

Alma Delia Murillo, Andrea Chapela, Guillermo Fadanelli, J.M. Servín, Martín Solares, Antonio Ortuño, Juan Gedovius,

Julia Santibáñez, Nacho Lozano, David Anuar, Roberto Abad y Luis Miguel Estrada, son algunos de los autores que estarán presentes en el Ágora principal de la feria del libro presentando sus obras.

Fátima Chávez resaltó que, en la importante labor del fomento a la lectura, se contarán con funciones de lectura en voz alta por parte de actores destacados, como son Luis Gatica, Moisés Arizmendi y Naian González Norvind.

En esa línea, la secretaria anunció que 330 libros serán donados a niños y jóvenes durante las actividades programadas de la feria, esto con el fin de estimular el gusto y hábito de la lectura desde edades tempranas.

“Esa misma visión que une, que permanece, que construye puentes es la que inspira a esta Feria del Libro de Morelia: un espacio abierto como el mar, sin puertas ni accesos limitados, con actividades para infancias, jóvenes y adultos. En resumen: una feria que garantiza que el acceso a la cultura es para todas y todos”, manifestó Chávez Alacaraz respecto a la sede ubicada en la Plaza de Armas.

Sin embargo, agregó que la feria este año sigue creciendo y consolidándose, al contar con un Spot de Lectura en la Calzada Fray Antonio de San Miguel, así como, por primera vez, una extensión al municipio de Sahuayo los días 28 y 29 de septiembre.

Para conocer el programa completo, las y los interesados pueden visitar la página cultura.morelia.gob.mx