Llega al MAQRO la exposición Vamos hacia los árboles, de Esmeralda Torres

Querétaro, Querétaro, 20 de octubre del 2025.- El Museo de Arte de Querétaro (MAQRO) abrió sus puertas para exponer la muestra “Vamos hacia los árboles”, de Esmeralda Torres, quien en esta ocasión conmina al público a pensar e inventar otras maneras de mundo con miradas contemplativas y pausadas a la naturaleza, sus formas y sus imágenes.

Dentro de su obra plástica, la artista posa sus ojos de manera analítica y sin prejuicios sobre aquello que le atrae o atraviesa su estado de ánimo, además de que crea conjuntos de formas que pueden desembocar en las más fascinantes y diversas estructuras.

Las formas de investigación, imaginación y producción de las obras de Torres parten del encuentro fortuito con diversos y sorprendentes aspectos de la naturaleza; las flores, las plantas, la tierra, sus colores, sus matices y texturas; el fluir del agua, su sonido, el ambiente que genera; las piedras, los animales y los irrepetibles trayectos que suelen establecer.

Dentro de sus pieza, la autora ofrece la interpretación materializada, objetivada en sus lienzos, cuadernos, papeles, tintas naturales, colores, texturas, del sutil encuentro que se permite entre su cuerpo y el entorno con el que interactúa y desea comprender y construir a su manera.

El trabajo de la artista queretana no es una intelectualización de lo visto y vivido, sino una expansión de la imaginación intuitiva a partir de un lento, preciso y amoroso posicionamiento compartido de una posibilidad de interpretar aquello de lo que las personas forman parte, de lo que son y que en ocasiones niegan desde su necedad intelectual de soñar que todo lo pueden comprender.

Una singular característica en muchas obras de Esmeralda Torres es el recortar formas en diversos materiales para colorearlas e incorporarlas en sus composiciones a veces superponiéndolas y transparentando los colores, los materiales y las texturas.

Su forma de trabajo crea una superposición de elementos que, a fin de cuentas, llevan a las y los espectadores a un bosque, en el cual la aglomeración de la propia naturaleza remite a un frontispicio, a na fachada que detiene la vista pero que invita a imaginar lo que posiblemente existe más allá.

La exposición “Vamos hacia los árboles”, puede visitarse de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas; el MAQRO se ubica en el número 14 de la calle Ignacio Allende Sur, en el Centro Histórico de Querétaro; la entrada es libre.