Lázaro Cárdenas celebrará 499 años del primer astillero del Pacífico

Lázaro Cárdenas celebrará 499 años del primer astillero del Pacífico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 15:51:50
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Lázaro Cárdenas, Michoacán, 30 de octubre de 2026.- Este sábado 31 de octubre, Lázaro Cárdenas celebrará el 499 aniversario del Astillero de Zacatollan, considerado el primero del océano Pacífico en el continente americano. Las actividades comenzarán a las 18:00 horas en el Malecón de la Cultura y las Artes, como parte de los preparativos para conmemorar los 500 años de su fundación en 2027.

La Comisión Promotora de la Memoria Histórica del Balsas informó que el programa incluirá una ofrenda floral y una guardia de honor para recordar a los navegantes y trabajadores que participaron en la construcción de las primeras embarcaciones en este lugar. También se ofrecerá una conferencia del historiador y escritor José Luis Mejía Ángeles, quien hablará sobre cómo se construían los barcos en aquella época y los primeros navíos que zarparon desde estas costas.

La jornada contará además con presentaciones culturales y artísticas a cargo del grupo de danza Eranmarendikuan y el Centro Cultural Juczikani, con el propósito de compartir las tradiciones de la región con los asistentes.

De acuerdo con Martha Elena Vargas Moreno, presidenta de la comisión, esta celebración marca el inicio de los preparativos para el quinto centenario del astillero. Entre los proyectos que buscan impulsar están el reconocimiento oficial de esta fecha a nivel nacional y la construcción de una réplica de un galeón de la época que funcione como barco museo y espacio para conocer la historia marítima de Lázaro Cárdenas.

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