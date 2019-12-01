La magia de Harry Potter llegó a Morelia con el Maratón de Lectura de SeCultura 

La magia de Harry Potter llegó a Morelia con el Maratón de Lectura de SeCultura 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 14:09:04
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Morelia, Michoacán; 11 de julio de 2026.- La Secretaría de Cultura (SeCultura) de Morelia realizó con gran éxito el Maratón de Lectura de Harry Potter y la Piedra Filosofal en la cabina de lectura "Morelia se Lee", del Boulevard García de León. 

A través de esta actividad, el Gobierno que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, avanza en su estrategia de fomento a la lectura, la convivencia familiar y la apropiación de los espacios públicos. 

Desde las 11:00 horas, decenas de niñas, niños, jóvenes y personas adultas participaron en esta jornada literaria, compartiendo la lectura de la emblemática obra de J. K. Rowling en un ambiente de imaginación, convivencia y amor por los libros, lo que da muestra de que la lectura también puede convertirse en una experiencia colectiva.

La secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, destacó que este tipo de actividades fortalecen el hábito lector y consolidan las cabinas de lectura "Morelia se Lee" como espacios vivos para el encuentro entre la ciudadanía y la cultura.

"Queremos que nuestras cabinas sean lugares donde las historias cobren vida y donde niñas, niños, jóvenes y familias encuentren en la lectura una forma de convivir, aprender y disfrutar juntos", expresó.

Con este maratón, la Secretaría de Cultura refrenda su compromiso de acercar la literatura a todos los sectores de la población mediante actividades gratuitas que promueven el acceso a los libros y el uso de los espacios públicos como puntos de encuentro cultural.

Las cabinas de lectura "Morelia se Lee" brindan servicio de miércoles a domingo, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, en sus tres sedes: Andador El Nigromante, Calzada Fray Antonio de San Miguel y Boulevard García de León, donde la ciudadanía puede consultar libros de manera gratuita o solicitarlos en préstamo para llevar a casa presentando una copia de una identificación oficial.

Cabe destacar que, mes con mes, la Secretaría de Cultura de Morelia llevará a cabo diversas actividades en las cabinas de lectura "Morelia se Lee", con el objetivo de seguir promoviendo el gusto por la lectura y consolidar estos espacios como puntos de encuentro para la cultura y la convivencia ciudadana.

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