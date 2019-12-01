La indumentaria tradicional brillará en el Tianguis de Domingo de Ramos en Uruapan: Secum

Morelia, Michoacán, 9 de febrero de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) realizará la Muestra de Indumentaria Tradicional 2026 el domingo 29 de marzo a las 13:00 horas. El evento tendrá lugar en La Huatápera, en Uruapan, en el marco del Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís, señaló que esta muestra cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria. Destacó que el encuentro evolucionó de ser un certamen a un espacio de reconocimiento comunitario, alineado con los criterios de la Unesco. El objetivo principal es salvaguardar la indumentaria como herencia viva, promover el respeto a la diversidad cultural y evitar la folklorización de las tradiciones.

La edición 2026 estará dedicada a las familias y comunidades transmisoras de saberes y contará con la participación estimada de 20 portadoras y portadores, quienes presentarán procesos de continuidad, rescate y revitalización de prendas. En la selección se involucrarán especialistas, con el fin de garantizar la autenticidad cultural y su impacto social.

Esta muestra privilegia la salvaguarda y el respeto por encima de la apropiación, así como el reconocimiento directo de quienes sostienen estas prácticas generación tras generación. Desde 2023, la actividad se rige por la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, que entre otros objetivos, busca proteger los derechos culturales frente al uso comercial indebido o las réplicas industriales.

Con estas acciones, la Secum reafirma su compromiso con la protección de las culturas vivas de Michoacán y consolida a la indumentaria tradicional como pilar del patrimonio michoacano.