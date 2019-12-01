La improvisación musical pone al público en el centro de la creación con Omar Córdova en Guanajuato

Guanajuato, Gto., a 04 de octubre de 2026.- ¿Qué pasaría si el público pudiera decidir, en tiempo real, el rumbo de un concierto? Esa es la premisa de Sociedad de Impro Brutal. Se hará lo que el público quiera, propuesta del músico, improvisador e investigador guanajuatense Omar Córdova, que formará parte de la programación de la 54 edición del Festival Internacional Cervantino.

En esta experiencia escénica, los asistentes participarán mediante dispositivos digitales para elegir los elementos que darán forma a la música, convirtiéndose en parte activa del proceso creativo. A partir de una serie de preguntas, el público selecciona de manera colectiva distintos conceptos, emociones y referencias que orientan el desarrollo de la interpretación. Cada decisión modifica el curso de la ejecución y da origen a una composición única e irrepetible, construida en el instante gracias al diálogo permanente entre los intérpretes y la audiencia.

La propuesta está inspirada en Esta noche se improvisa, de Luigi Pirandello, trasladando al ámbito musical la reflexión sobre la creación en tiempo real. Lejos de entender la improvisación como un recurso espontáneo o fortuito, la pieza la presenta como una práctica que exige un profundo dominio técnico, una escucha colectiva atenta y una constante capacidad de respuesta entre quienes interpretan.

El proyecto es desarrollado por la Sociedad de Impro Brutal (SIB), colectivo dedicado a la ejecución e investigación de la improvisación musical contemporánea. Integrada por músicos nacionales e internacionales, la agrupación funciona como una plataforma de colaboración cuya conformación cambia de acuerdo con las necesidades de cada proyecto. Su trabajo explora la improvisación como una práctica artística autónoma, en la que las fronteras entre composición e interpretación se desdibujan para dar lugar a obras que nacen durante su propia ejecución.

Al frente de este colectivo se encuentra Omar Córdova Azuela, músico, improvisador, investigador y gestor cultural guanajuatense. Su trabajo se ha distinguido por vincular la creación musical contemporánea con la investigación estética, la docencia y la generación de espacios de colaboración artística, teniendo a la improvisación como eje de su práctica.

Es doctor en Teorías Estéticas, cuenta con estudios de doctorado y maestría en Artes por la Universidad de Guanajuato, es licenciado en Flauta Transversal con especialidad en jazz por la Escuela Superior de Música del Centro Nacional de las Artes. A lo largo de su trayectoria ha sido beneficiario de programas como el FONCA, el Proyecto Cervantino UG, los Estímulos a la Creación Artística del entonces Instituto de Cultura del Estado de Guanajuato y Artes por Todas Partes, del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Córdova ha impulsado proyectos que han fortalecido la vida musical de Guanajuato y del país. Es fundador de la Sociedad de Impro Brutal, colectivo dedicado a la investigación y ejecución de la improvisación musical; creador de NEGRO; Encuentro y Clínica de Jazz en Guanajuato, plataforma que durante dieciocho ediciones ha promovido el intercambio y la formación de músicos, y del foro independiente Shhh, dedicado a la experimentación escénica y multidisciplinaria. Como ejecutante ha integrado los ensambles RAAK y PROYECTO R,

Con Sociedad de Impro Brutal. Se hará lo que el público quiera, Omar Córdova y la SIB invitan al público a experimentar una forma distinta de escuchar y construir la música: una donde cada decisión transforma el resultado y convierte cada función en una obra irrepetible, reafirmando el valor de la improvisación como una de las expresiones más dinámicas de la creación contemporánea.

Este concierto didáctico se presentará el martes 6 de octubre, a las 17:00 horas, en el Teatro Cervantes.