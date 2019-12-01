Jazztival Michoacán buscará acercar el jazz a nuevos públicos: Juan Alzate

Morelia, Michoacán, a 08 de octubre del 2026.- La respuesta del público, particularmente de las nuevas generaciones, ha sido uno de los factores que han permitido la permanencia del Jazztival Michoacán, consideró su director, Juan Álzate, quien destacó el interés de los jóvenes por descubrir nuevas formas de creación musical. La edición de este año se realizará del 5 al 7 de noviembre, con Morelia como epicentro de las actividades.

En conferencia de prensa, el organizador destacó que el programa incluirá clases magistrales, conciertos de gala, artes plásticas y proyectos de arte comunitario con impacto social a través del Jazzmóvil, que visitará distintos municipios del estado. Además, la celebración coincidirá con el centenario del nacimiento de dos figuras fundamentales del género: John Coltrane y Miles Davis.

Todas las actividades serán gratuitas, con el propósito de facilitar el acercamiento de distintos públicos a esta expresión musical, dijo.

Señaló que el festival también ha contribuido a visibilizar el talento que surge fuera de la capital michoacana, por ejemplo, mencionó la formación musical de (única en la entidad), la agrupación Marte Culto, originaria de Sahuayo, y los grupos de jazz que mantienen actividad en Uruapan, lo que, a su juicio, demuestra que existe una escena en crecimiento en diferentes regiones del estado.

Sobre la percepción del jazz como una expresión de élite, el músico consideró que esta idea se relaciona más con su limitada presencia en los circuitos tradicionales de enseñanza musical que con el costo de practicarlo. Explicó que la formación académica suele privilegiar la música clásica europea y las expresiones tradicionales, mientras que otros géneros tienen menos espacios dentro de los programas educativos.

Juan Álzate defendió el valor del jazz como una herramienta para desarrollar la creatividad, la improvisación y la reinterpretación musical, al situarse entre los ámbitos académico y popular. Añadió que el festival busca ampliar las oportunidades para que músicos y público se acerquen al género, además de impulsar espacios y agrupaciones que mantengan viva esta expresión artística en Michoacán.