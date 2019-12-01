Ioulia Akhmadeeva, referente de la gráfica contemporánea, recibirá el Premio Eréndira 2026

Morelia, Michoacán, 4 de octubre de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán reconocerá a la artista visual Ioulia Akhmadeeva con el Premio Estatal de las Artes “Eréndira” 2026, en el ámbito de las artes visuales, por su trayectoria de más de tres décadas y sus aportaciones a la gráfica contemporánea, el libro de artista y la cultura visual en el estado. El galardón constituye el máximo reconocimiento a las artes que entrega el Gobierno de Michoacán.

Nacida en Krasnodar, Rusia, en 1971, y mexicana por naturalización desde 1999, Akhmadeeva radica en Michoacán desde 1993. Su producción artística aborda temas como la memoria, la migración, la identidad y el desplazamiento a través del grabado, el dibujo, la fotografía, la instalación, el arte objeto y procesos editoriales experimentales. Su obra ha sido presentada en América, Europa y Asia.

La trayectoria de Akhmadeeva incluye 18 exposiciones individuales y 186 participaciones en exposiciones colectivas, bienales y proyectos internacionales. Entre sus reconocimientos se encuentran el premio de la quinta Bienal Nacional de Arte Lumen, en 2023, en la categoría Creadores con Trayectoria, y el Primer Premio en el Concurso Nacional de Grabado “José Guadalupe Posada”. Su obra forma parte de colecciones de instituciones como la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y las universidades de Stanford, Yale, Columbia y Toronto.

Desde 2001, se desempeña como profesora-investigadora de tiempo completo en la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde ha contribuido a la formación de nuevas generaciones de artistas. A su creación suma una amplia labor como investigadora, tallerista, conferencista, editora y gestora cultural, así como su colaboración en proyectos de vinculación internacional que han llevado el trabajo de artistas y estudiantes michoacanos a espacios especializados de América, Europa y Asia.

El Premio Estatal de las Artes “Eréndira” 2026 incluye un diploma, una medalla, una obra de Felipe Castañeda Jaramillo y un estímulo económico de 300 mil pesos. La ceremonia de premiación se realizará el viernes 9 de octubre de 2026, a las 19:00 horas, en el Teatro Melchor Ocampo de Morelia.