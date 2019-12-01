Invita SeCultura Morelia a concierto en homenaje póstumo al tenor Juan del Bosco

Morelia, Michoacán, a 10 de abril de 2026.- El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, por medio de la Secretaría de Cultura (SeCultura) se suma al esfuerzo de la ciudadanía para rendir un merecido homenaje a la trayectoria artística y humana del tenor Juan del Bosco Zavala Juárez.

A un año de la partida del tenor, se realizará un concierto especial organizado por distintas personalidades que han participado en el Festival Internacional de Ópera de Verano de Morelia (Isofom por sus siglas en inglés).

La cita es en el Palacio Municipal (Allende #403, Centro Histórico) el próximo 16 de abril, a las 20:00 horas.

Para la Secretaría de Cultura de Morelia, así como para las y los organizadores de este significativo evento, es fundamental continuar honrando el legado de este gran artista y mantener viva la memoria de su contribución a la vida cultural, reconociendo su influencia en la formación y promoción del talento vocal en la ciudad, el estado y el país.

“Este concierto representa un espacio para recordar la presencia artística de Juan del Bosco, quien destacó como una figura relevante del canto operístico y de concierto, enriqueciendo la escena musical local y acercando nuevos públicos a la música vocal”, expresó la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz.

La actividad será gratuita mediante boletaje. Las y los interesados podrán acceder a sus boletos en las oficinas de la Secretaría de Cultura de Morelia, ubicadas en la avenida Madero Poniente #398, planta alta, en el Centro Histórico, en horario de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas.

El Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Cultura, reafirma con este homenaje su compromiso con la preservación de la memoria cultural y el reconocimiento a quienes han contribuido al desarrollo artístico del municipio.