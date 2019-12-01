Invita Secult a participar en el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico 2026

Queretaro, Queretaro, 31 de marzo del 2026.- Con el objetivo de apoyar y fortalecer el desarrollo del talento artístico de las y los queretanos, la Secretaría de Cultura del estado (SECULT) invita a participar en el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 2026, el cual se ofrece de manera conjunta con el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC) del Gobierno Federal.

La convocatoria estará abierta del 31 de marzo al 30 de abril del año en curso y se seleccionará hasta 91 proyectos que se harán acreedores a estímulos económicos para el desarrollo de trabajos artísticos en Querétaro.

Las y los interesados podrán inscribirse en ocho categorías diferentes: Espacios Culturales Independientes, Nuevas Generaciones Creativas, Apoyo a Colectivas Artísticas, Creación Joven, Creación e Interpretación, Creación con Trayectoria, Formación Artística en el Extranjero e Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural.

Los apoyos tienen la finalidad de contribuir y promover el desarrollo cultural de las y los creadores del país, por medio de la concurrencia de esfuerzos y recursos de los gobiernos federal, estatal, la sociedad civil y la comunidad artística, para el estimulo a la creación artística y cultual con calidad, con la intención de promover el desarrollo y profesionalización de todos los creadores, intérpretes, investigadores y promotores culturales, a través de estímulos económicos a proyectos culturales y artísticos de las diversas disciplinas.

Para consultar los detalles del PECDA 2026, la convocatoria está disponible en la dirección https://fonca.cultura.gob.mx y en las redes sociales y la página de la Secult Querétaro, http://www.culturaqueretaro.gob.mx/