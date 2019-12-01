Invita el Centro de Artes de Querétaro a participar en el Taller de Teatro Musical

Querétaro, Querétaro, 21 de enero del 2026.- Con el objetivo de acercar al público con y sin experiencia al conocimiento y desarrollo de teatro musical de manera lúdica y dinámica, con herramientas básicas del canto, baile y actuación, en el Centro de las Artes de Querétaro se impartirá el Taller de Teatro Musical, a cargo de la maestra Angélica Castelán.

Dado que el teatro musical es un género escénico que combina actuación, música, canto y danza para contar una historia frente al público, con la actividad, que tiene costo de recuperación, se busca que las y los asistentes aprendan a cantar con confianza y expresión, desarrollen sus habilidades para bailar y moverse en escena y mejoren su actuación y conexión con las y los asistentes.

Angélica Castelán es docente teatral por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, productora, directora y actriz, con una trayectoria teatral de 30 años, con participación en más de 40 puestas en escena; se ha especializado en el teatro musical en el que, a diferencia del teatro tradicional, las canciones y coreografías son parte esencial de la narrativa y del desarrollo de los personajes.

El Taller de Teatro Musical para público con experiencia se impartirá los martes, del 17 de febrero al 26 de mayo, de 17:00 a 19:00 horas, en tanto que para todo público se ofrecerá los miércoles, del 1 de abril al 24 de junio, en el mismo horario; mayores informes pueden solicitarse vía WhatsApp en el número 4428747347.