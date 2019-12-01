Invita Comisión Fílmica de Morelia a CineMartes en La Soterraña

Invita Comisión Fílmica de Morelia a CineMartes en La Soterraña
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 11:14:59
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Morelia, Michoacán; 27 de octubre de 2026.- La Comisión Fílmica de Morelia invita a las funciones de cine gratuito al aire libre "CineMartes", que se realizarán todos los martes de noviembre y diciembre, a las 18:00 horas, en el Jardín de La Soterraña. 

Este programa es realizado por la administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, con el objetivo de aprovechar los espacios públicos como puntos de encuentro para disfrutar del séptimo arte, donde se promueve el acceso a producciones nacionales y el reconocimiento a cineastas michoacanos.

“Cada función iniciará con la proyección de un cortometraje realizado por cineastas del estado y, posteriormente, se exhibirá una película mexicana representativa de distintas épocas y estilos cinematográficos”, detalló la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz. 

La cartelera de CineMartes para el mes de noviembre tiene las siguientes funciones: 

•    3 de noviembre: Cortometraje “Chuparrosa” de Felipe de Godoy y “Pedro Páramo” de José Bolaños. 
•    10 de noviembre: Cortometraje “Cambiante” de Luis Flores y “La sangre iluminada” de Iván Ávila Dueñas. 
•    17 de noviembre: Cortometraje “Yo también la escuché” de José Pablo Cedeño y “Burros” de Odín Salazar. 
•    24 de noviembre: Cortometraje “La nota” de Mariajose Mayorquín y Leonardo Pérez Rico, así como la película “Las tinieblas” de Daniel Castro Zimbrón. 

Mientras que la cartelera del mes de diciembre incluye largometrajes como “Temporada de patos” de Fernando Eimbcke, “Valentina o la serenidad” de Ángeles Cruz, “La mujer de estrellas y montañas” de Santiago Esteinou, y “Los tres reyes magos” de Adolfo Torres Portillo. 

Con este ciclo, el Gobierno de Morelia continúa generando espacios de convivencia en torno al cine, impulsa el talento audiovisual michoacano y acerca a las familias morelianas a una programación cultural gratuita y de calidad.

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