Inicia temporada en el Centro de las Artes de Querétaro con la obra El Ocaso del Rey

Querétaro, Querétaro, 6 de febrero del 2026.- En un mundo marcado por la urgencia de cambios profundos, regresa a escena “El Ocaso del Rey”, una potente puesta en escena que se inaugura este 6 de febrero en el Cento de las Artes de Querétaro, y que confronta a las y los espectadores con el colapso del poder, el miedo a la transformación y la inevitable llegada de nuevos tiempos.

Dirigida por Carlos Casas, la producción es resultado de la colaboración entre Barón Negro: laboratorio escénico, Primate Histriónico y Producciones Víctor Sasia, en una adaptación libre de “El rey se muere”, de Eugéne Ionesco, que vuelve al escenario queretano con una temporada especial de ocho funciones que se presentarán los viernes y sábados de febrero.

La propuesta visual se inspira en la obra pictórica de George Grosz, particularmente en “El Funeral”, y logra que sobre el escenario el cuerpo se convierta en un narrador, un lenguaje físico intenso que sostiene el existencialismo del texto y da vida a imágenes que dialogan con símbolos religiosos, políticos y sociales.

El público apreciará colores intensos, trazos diagonales y personajes de rasgos fársicos que construyen un universo que exhibe la fealdad de un sistema aferrado a la negación del cambio; telas que alguna vez fueron elegantes, un trono que se desmorona y una sala real sostenida casi por milagro acompañan la lenta agonía de un rey que se resiste a aceptar su final.

El elenco está conformado por Víctor Sasia, María Fernanda Monroy, Harlem Tapia, Fernando Jiménez y Leonardo Cabrera, con un equipo creativo integrado por Marilú Yescas (coreografía), Alfredo Pérez (diseño de iluminación), Lilian Moysen y Monse Mejía (vestuario), Roberto Sayavedra (música original) y Gabriela Ugalde (maquillaje).

El Ocaso del Rey está dirigida a adolescentes y adultos y se presenta como una experiencia teatral que, desde la alegoría, invita a reflexionar sobre la decadencia de los sistemas obsoletos, la alternancia en el poder y la necesidad de mirar de frente los problemas existentes y optar por la transformación.

Las ocho funciones de la temporada se presentarán a las 20:00 horas; Los boletos están a la venta en taquilla y pueden reservarse en el número telefónico 442 498 1597; el CEART se ubica en el número 89 de la calle José María Arteaga, en el Centro Histórico de Querétaro.