Inauguran exposición “Qreadoras, Mujeres que Transforman” en Querétaro

Querétaro, Qro., 24 de marzo de 2026.- Para visibilizar el legado femenino a través del arte urbano, se inauguró la exposición “Qreadoras, Mujeres que Transforman” en la Galería Perímetro Alameda, como parte del impulso del presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, por fortalecer la cultura y acercar el arte a las familias queretanas, confirmó Daniela Salgado Márquez, titular de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro.

Explicó que esta muestra es resultado de la colaboración entre la Secretaría de Cultura del Estado, la Secretaría de Cultura del Municipio y diversos colectivos artísticos.

“Qreadoras, Mujeres que Transforman” representa un diálogo colectivo en el que, a través de distintas técnicas, las artistas rinden homenaje a mujeres que han marcado la historia en distintos ámbitos. La exposición reconoce figuras como Julieta Fierro, Matilde Montoya, Helia Bravo Hollis, así como Natalia Lafourcade, Chavela Vargas, Remedios Varo, María Izquierdo y Leonora Carrington, entre muchas otras, en un ejercicio que promueve la memoria, la identidad y el reconocimiento social, en línea con la visión del alcalde Felifer Macías de impulsar espacios de expresión y reflexión.

En total, dijo, 142 mujeres artistas trabajaron de forma individual y colectiva para intervenir 92 mamparas, en donde el arte, la expresión y la creatividad hoy transforman el corazón de la ciudad con homenaje y reconocimiento a mujeres que han dejado huella en el mundo.

Destacó que esta exposición no solo es un encuentro cotidiano, sino también una invitación a reconocer y valorar el legado femenino de las artistas que realizaron la intervención y de aquellas que han marcado la historia.

"Este proyecto es una suma de voluntades que toma la calle para nombrar a grandes mujeres que han dejado huella. Gracias a las artistas por transformar este espacio en un homenaje vivo que impactará a los miles de queretanos que transitan diariamente por esta zona".

La exposición permanecerá vigente hasta el 30 de abril en la Galería Perímetro Alameda y forma parte de las acciones que impulsa el presidente municipal, Felifer Macías, para fortalecer la cultura, recuperar espacios públicos y promover la participación de las mujeres en la vida artística de Querétaro.