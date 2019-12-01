Inaugura SeCultura encuentros Nidos y Resonancia en la 5.ª Fillm

Morelia, Michoacán; 3 de octubre de 2026.- La 5.ª Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm) continúa fortaleciendo su programación con espacios dedicados a públicos específicos. Como parte de esta edición, la Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) impulsa por primera vez Nidos, Encuentro de Literatura para Infancias y Juventudes, así como Resonancia, Encuentro Poético, dos iniciativas que buscan ampliar las oportunidades de diálogo en torno a la literatura y fomentar la formación de nuevos públicos lectores.

Estos encuentros forman parte de la programación de la Film que impulsa el Gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, con el propósito de acercar la lectura, la escritura y las artes a toda la ciudadanía.

Este sábado 3 de octubre se inauguró Nidos, con la presencia de reconocidos autores como Adolfo Córdova, Jorge Luján, Antonio Malpica y Francisco Hinojosa, quienes compartieron con el público actividades y reflexiones sobre la importancia de la literatura desde las primeras etapas de la vida, destacando el poder de los libros para despertar la imaginación, fortalecer el pensamiento crítico y crear vínculos entre las personas.

Cabe mencionar que el pasado 2 de octubre dio inicio Resonancia, Encuentro Poético, que reúne a poetas de la ciudad y de distintas entidades del país para celebrar la palabra, el diálogo y la creación literaria.

En esta primera edición, Resonancia cuenta con la participación de integrantes de la Academia Nacional e Internacional de Poesía, así como de las y los autores que forman parte del Seminario de Escritura Creativa Emergentes Vol. II Poesía, quienes han encontrado en este espacio una plataforma para compartir su obra con la ciudadanía.

Con la incorporación de Nidos y Resonancia, SeCultura Morelia amplía la oferta cultural de la Fillm y reafirma su compromiso con la formación de nuevos lectores, el impulso al talento local y la creación de espacios que promuevan la literatura desde distintas perspectivas y para todas las edades.

La programación completa de Nidos, Resonancia y del resto de las actividades de la Feria puede consultarse en www.fillm.com.mx/programa