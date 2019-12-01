Inaugura López Birlain la tienda Querétaro en Laredo, Texas

Querétaro, Querétaro, 15 de diciembre del 2025.- En el marco de la Caravana del Migrante 2025, la secretaria de Cultura, Ana Paola López Birlain, inauguró la tienda de artesanías “Querétaro en Laredo Texas”, espacio que, dijo, más que un punto de venta, es el resultado de una relación bilateral sólida entre Querétaro y Laredo, y del trabajo de quienes creen que la cultura une, genera oportunidades y cruza fronteras.

Durante su gira de trabajo por la ciudad fronteriza, la funcionaria remarco que la cultura es un eje fundamental para el desarrollo, la cohesión social y la generación de oportunidades reales para las personas, y por ello la SECULT entiende que proteger el patrimonio no basta, sino que debe impulsarse y proyectarse para que genere bienestar.

“La cultura es mucho más que expresión artística: es identidad, es memoria y también una posibilidad real de futuro; en Querétaro hay manos creadoras, saberes ancestrales y un talento extraordinario, y cuando la cultura se valora y se comparte, se convierte en un motor de desarrollo para las personas y sus comunidades”, sostuvo.

López Birlain remarcó que la tarea de la autoridad debe ser la de abrir caminos para que ese talento se traduzca en ingresos dignos, sin que nadie tenga que renunciar a su identidad, de modo que impulsar la cultura como actividad económica no debe verse como el simple acto de mercantilizarla, sino de reconocer su valor y pagarla con justicia.

Por ello, aseguró que la apertura de la tienda en Laredo, Texas, representa una ventana real para las y los creadores queretanos, pues en ese espacio no solo se venderán piezas, sino que se compartirá identidad, se contarán historias y se abrirán nuevas oportunidades de comercialización más allá de las fronteras.

“No estamos exportando productos; estamos compartiendo identidad, historia y orgullo queretano, porque la política cultural debe poner al centro a las personas, a sus historias y a su trabajo”, dijo por último la titular de la SECULT.

En su momento, el alcalde de Laredo, Víctor D. Trevino, señaló que la tienda Querétaro representa cultura, identidad y colaboración internacional, y es un claro ejemplo de la fuerte relación que existe entre las comunidades de ambas ciudades.

“Laredo es una ciudad binacional, multicultural y profundamente conectada con México, y celebramos que esta conexión se vea reflejada en proyectos como este espacio que permitirá que los visitantes y residentes conozcan mejor la riqueza, la cultura artesanal y la gastronomía de Querétaro, al tiempo de fortalecer el turismo, el intercambio económico y la promoción cultural en nuestras regiones”, apuntó.

El corte de listón de la primera tienda de artesanías queretanas fuera de México, cuya apertura es posible gracias a la colaboración con la Casa Queretana de las Artesanías, contó también con la asistencia de la directora de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Laredo, Aileen Ramos; el secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres; la secretaria de las Mujeres, Sonia Rocha Acosta, y el líder de la Caravana del Migrante 2025, Fernando Rocha Mier.