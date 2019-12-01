Inaugura López Birlain exposición FRACTURAS en Querétaro

Querétaro, Qro., 4 de octubre de 2026.- La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, inauguró en el Museo de Arte Sacro la exposición ‘Fracturas’, de la artista queretana Marily Torres, una propuesta que explora la ruptura y la reconstrucción emocional a partir de la materia, la memoria y la transformación, mediante pintura, escultura, grabado, instalación, arte textil, fotografía intervenida y procesos experimentales con pigmentos naturales y materiales orgánicos.

“El arte también nos permite hablar de lo que duele, reconocer nuestras diferencias y generar espacios de encuentro. Ahí también construimos cultura de paz: cuando somos capaces de oír, dialogar y comprendernos desde otras miradas”, expresó López Birlain, quien reconoció la trayectoria de la creadora y su trabajo para llevar el talento queretano a otros países.

Marily Torres explicó que su trabajo parte de la materia como lenguaje y de elementos que han atravesado procesos de transformación, expresando su interés por la fractura como punto de partida: lo que se rompe, lo que se reconstruye, lo que permanece. Su propuesta concibe la fractura no como ruina, sino como un punto de origen desde el cual la memoria y la emoción encuentran nuevas formas.

El director del Museo de Arte Sacro, José Niembro Calzada, destacó el valor histórico del inmueble que alberga al recinto, así como la diversidad de su agenda cultural, y agradeció la colaboración que la Secretaría de Cultura ha mantenido con el museo para impulsar distintos proyectos. Asimismo, celebró recibir nuevamente la obra de Marily Torres, quien cuenta con una trayectoria expositiva en México, Reino Unido y España. ‘Fracturas’ puede visitarse en el Museo de Arte Sacro de Querétaro, ubicado en calle Ignacio Allende Sur 4, Centro Histórico.