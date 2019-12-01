Inaugura López Birlain en el MACQ la muestra Habitar el Norte

Querétaro, Querétaro, 25 de agosto del 2025.- En el Museo de Arte Contemporáneo Querétaro (MACQ), la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, inaugó la exposición “Habitar el Norte”, una muestra en la que diez artistas de ese país ofrecen experiencias multidisciplinarias enfocadas en la humanidad y la materia viva del clima, historia y condiciones sociales, políticas y culturales de aquella nación.

“Quebec y Querétaro tienen mucho en común, y exposiciones como esta son el puente que nos conecta a través de la cultura y el arte; se trata de unir dos territorios con amor por sus raíces y por ese orgullo de sus sociedadades decididas a fomentar el arte como herramienta para construir la paz”, expresó.

Dijo que Querétaro es, y seguirá siendo, un espacio abierto al mundo, un lugar donde las expresiones artísticas locales conviven con las internacionales, y donde a través del arte se construye de manera conjunta un futuro más consciente, más incluyente y más humano.

En su momento, el agregado cultural de la delegación de Quebec en México, Dominique Decorme, explicó que los diversos orígenes geográficos de los artistas seleccionados son un verdadero testimonio de la multiplicidad de voces y producciones del país de la hoja de arce.

A su vez, la encargada del MACQ, Sara de los Cobos, comentó que la muestra se logró a iniciativa de la directora de la galería Ocurrence en Montreal, Lili Michaud, con el apoyo de Mona Hakim y Dominique Decorme, con obras que invitan a reflexionar sobre la profunda relación entre la especie humana y la materia viva.

Aunque las obras nacen desde la realidad canadiense, sus temas resuenan con fuerza en el propio contexto de México y de Querétaro, en lo que se refiere al respeto por la naturaleza, el diálogo con los pueblos originarios y la necesidad de replantear la forma en que se habita el planeta.

Los artistas expositores son: Bettina Matzkuhn, Casey Koyczan, Meryl McMaster, Michael Patten, Janice Wright Cheney, Charles-Frédérick Ouellet, Eldred Allen, Mélissa Longpré, Sylvie Bouchard y Eruoma Awashish; las obras de la muestra“Habitar el Norte” pueden visitarse hasta el 9 de noviembre próximo, de martes a domingo, de 10:00 a 17:30 horas, con entrada libre.