Impulsan, Secretaría de Cultura, liderazgo femenino en las artes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 14:48:19

Querétaro, Querétaro, 31 de marzo del 2026.- Aunque el tema de género ha evolucionado en todas las disciplinas, aún queda un largo camino por recorrer para lograr la plena participación de las mujeres en la toma de decisiones culturales, reconoció Ana Paola López Birlain, titular de la Secretaría de Cultura del estado.

En entrevista, destacó que desde la dependencia se han implementado programas y convocatorias que buscan visibilizar el talento femenino y abrir espacios de dirección.

“Hoy tenemos directoras de galerías y museos, y un equipo mayoritariamente integrado por mujeres. Eso se nota: hay más sensibilidad, empatía y talentos que enriquecen el arte y la cultura”.

Reconoció que su papel al frente de la Secretaría implica predicar con el ejemplo y aplicar acciones afirmativas que permitan cerrar la brecha de género. Recordó que las posiciones alcanzadas por las mujeres en el ámbito cultural y artístico son fruto de generaciones que abrieron camino con profesionalismo y capacidad.

“No estamos aquí por una linda cara, sino porque demostramos estar listas para liderar cualquier proyecto”, enfatizó.

Llamó a la ciudadanía a acercarse al arte como herramienta de transformación social. “Cuando tienes el arte cerca de tu vida, desarrollas sensibilidad, pensamiento crítico y aprendes a trabajar en equipo. Eso no depende del género, sino de las capacidades que ponemos al servicio de la comunidad”.

Invitó a niñas y jóvenes a explorar disciplinas tradicionalmente masculinas, como la ejecución de instrumentos de cuerda o percusión, y reiteró que la cultura debe ser un puente hacia la justicia social y la igualdad.