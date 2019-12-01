Habilitan espacios para artesanos en Querétaro

Habilitan espacios para artesanos en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 14:06:47
Querétaro, Querétaro, 23 de diciembre del 2025.- Con motivo de las celebraciones de fin de año, el municipio de Querétaro habilitó una zona de tolerancia en el Jardín Guerrero y el andador Madero, donde participan más de 200 artesanos, informó Federico de Los Cobos y Vega, titular de la Secretaría de Gobierno.

“Esta disposición busca mantener libres de comercio ambulante las principales plazas del primer cuadro de la ciudad, como el Jardín Zenea, Plaza de Armas, Plaza Constitución, Jardín Corregidora y el andador 5 de Mayo”.

Explicó que la decisión se tomó tras mesas de diálogo con los grupos de artesanos, quienes forman parte de un padrón municipal. La medida estará vigente durante toda la temporada decembrina y podría extenderse hasta el 6 de enero, dependiendo de los resultados de la supervisión.

Refirió que en esta temporada se puso en marcha un operativo integral de orden y seguridad, instruido por el alcalde Felipe el cual contempla la regulación de eventos, el comercio en vía pública y la atención a zonas turísticas, con el despliegue de 120 inspectores y 15 unidades. Además, se extendió el horario de actividades en el centro histórico hasta las 23:00 horas para garantizar el cumplimiento de permisos y fomentar una convivencia ordenada.

“Los inspectores municipales realizan recorridos desde las primeras horas de la mañana para garantizar que los comerciantes respeten los espacios asignados. Somos los más interesados en que a todos les vaya bien, pero también en mantener el orden en el centro histórico”.

El operativo, dijo, incluye también vigilancia en tianguis y mercados durante las festividades decembrinas y de Reyes, así como un operativo interinstitucional contra la venta ilegal de pirotecnia los días 22, 23, 24, 30 y 31 de diciembre en las siete delegaciones, en coordinación con Protección Civil Estatal y elementos del Ejército.

“Aunque algunos comerciantes establecidos manifestaron inconformidad con la habilitación de la zona de tolerancia, el secretario reconoció que nunca se logrará un 100 por ciento de conformidad, pero destacó la mayoría de los involucrados respaldó la medida”.

En el caso de los vendedores de carritos en los andadores Libertad y Vergara, refirió que el municipio apoyó con la renovación del cableado eléctrico para mejorar sus condiciones de trabajo.

