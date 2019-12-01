Gallo Monumental 2026 recorrerá de La Cañada a Querétaro; esperan más de 10 mil asistentes

El Marqués, Querétaro, 13 de octubre de 2026.- Entre música de banda de viento, danzas tradicionales y el emblemático desfile de figuras monumentales de carrizo y papel de china, todo está listo para que las calles de Querétaro y El Marqués se llenen de algarabía con la celebración del Gallo Monumental 2026.

En rueda de prensa encabezada por el vicario general de la Diócesis de Querétaro, Monseñor José Martín Lara Becerril, vicario general de la Diócesis de Querétaro, acompañado por funcionarios municipales de Querétaro y El Marqués, se dieron a conocer los detalles oficiales de esta gran festividad declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado.

Lara Becerril llamó a las familias queretanas para sumarse a esta muestra de religiosidad popular e identidad comunitaria.

“Tráiganse su gallo, tráiganse su estrella, tráiganse su farola, tráiganse sus tenis y listos para caminar desde la parroquia de La Cañada hasta la Catedral”.

Explicó que, de acuerdo con el programa, el magno evento se desarrollará el próximo sábado 24 de octubre, contemplando la salida a las 17:00 horas desde el templo parroquial de San Pedro en La Cañada, municipio de El Marqués; será un recorrido aproximado de 12 kilómetros que pasará por vialidades principales intermunicipales, contemplando paradas tradicionales como el barrio de La Presa y se espera el arribo de los contingentes a la Santa Iglesia Catedral de Querétaro alrededor de las 23:30 horas.

“Para esta fiesta se calcula la asistencia de más de 10 mil personas, entre devotos, agrupaciones parroquiales y familias enteras”.

Señaló que para garantizar que la festividad transcurra en un ambiente de paz y convivencia familiar, se implementará un operativo coordinado de seguridad vial, protección civil y cuerpos de emergencia de ambos municipios, además del uso controlado de pirotecnia de bajo impacto.

“Con esta celebración, que rescata los antiguos festejos en honor al santo patrono mediante ofrendas y peregrinares, los queretanos reafirman el arraigo por sus tradiciones, convirtiendo el asfalto en un río viviente de música, color y devoción”.