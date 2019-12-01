Folklor, canto y música en el concierto gratuito con la soprano Martha Juliana

Querétaro, Querétaro, 17 de abril del 2026.- La soprano queretana Martha Juliana Ayech invitó al público al concierto “Mujer, canto y folklor” que, con entrada libre, ofrecerá este viernes 17 de abril, a las 20:00 horas, en el Teatro Metropolitano de la capital de la entidad, en el que unirá su voz a la potencia de la Banda de Música del Estado de Querétaro y a la tradición del Ballet Folklórico del Municipio de Querétaro.

En entrevista, la artista internacional comentó que el nombre del evento es resultado del halo que aún se tiene tras las conmemoraciones de marzo, considerado el mes de la mujer, combinado con su canto, con el que espera abrazar a todas y todos los asistentes, y la alegría y el folklor que representa el ballet dirigido por Juan Carlos Sosa.

Dijo que para ella es muy especial la Banda de Música del Estado, con la que incluso grabó un disco entre 20217 y 2018, por lo que gusta mucho de hacer esa fusión particular entre su voz y los acordes de la misma, lo que resultará, aseguró, en una velada llena de magia, de fiesta y de tradición.

Entre el repertorio que interpretará durante el concierto, Martha Juliana mencionó temas clásicos de la música mexicana como “Dime que sí”, “La pajarera”, “Quiéreme mucho”, y “Huapango de Moncayo” y un mosaico de piezas jalisciences, con la participación del ballet folklórico; por supuesto, indicó, la velada concluirá con “El Queretano”.

La soprano queretana, quien vive en México y en Italia, destacó que habrá alrededor de 60 artistas en escena y aseguró que, si bien se ha presentado en escenarios de diversas partes del mundo, para ella cantar en su país y sobre todo en Querétaro, no tiene comparación.

“El poder abrazar a mi gente con mi canto es muy importante, porque el aplauso de mi Querétaro, yo verdaderamente lo guardo en mi corazón; y cuando estoy lejos de mi tierra, el recordar ese aplauso y ese cariño de mi gente es algo que me ha devuelto el ánimo en muchos momentos. Así que me siento muy feliz con este concierto y los espero con todo mi corazón”, concluyó.