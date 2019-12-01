Ultiman a una pareja en la colonia Francisco Villa, en Morelia

Ultiman a una pareja en la colonia Francisco Villa, en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 09:25:50
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Morelia, Michoacán, a 17 de abril 2026.- Los cuerpos de una mujer y un hombre que fueron asesinados a balazos, fueron localizados en la colonia Francisco Villa, ubicada en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Felipe Ángeles, de la referida colonia, ubicada en la línea limítrofe entre los municipios de Morelia y Tarímbaro.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Morelia, así como de la Policía Municipal de Tarímbaro, quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de un hombre y una mujer, los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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