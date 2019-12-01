FICM anuncia 96 películas para su edición 2026; habrá funciones en Morelia y Pátzcuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 19:29:47

Morelia, Michoacán, 26 de septiembre de 2026.- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) presentó la programación de su edición número 24, que reunirá 96 películas en competencia oficial del 16 al 25 de octubre de 2026.

La selección está dividida en cuatro categorías: Sección Michoacana, Cortometraje Mexicano, Documental Mexicano y Largometraje Mexicano. La primera contará con ocho trabajos, mientras que Cortometraje Mexicano será la categoría con mayor presencia, con 64 producciones, entre ellas 17 de animación, 11 documentales y 36 de ficción.

En la competencia de Largometraje Mexicano participarán 12 películas: 6 meses en el edificio rosa con azul, de Bruno Santamaría Razo; La cazadora, de Suzanne Andrews Correa; Ceniza en la boca, de Diego Luna; Chicas tristes, de Fernanda Tovar; Contra la naturaleza, de Axel Bertha; Lo demás es ruido, de Nicolás Pereda; Los días de Poncho, de Faustino Alanís; El jardín que soñamos, de Joaquín del Paso; Los nuevos, de Rodrigo Plá; Nosotros, de Joaquín Ruano; Salón de belleza, de Nathalia Acevedo, y Toda una vida, de Ariel Gutiérrez.

El festival también informó que los cortometrajes de ficción, documental y animación, así como los largometrajes documentales ganadores, serán considerados elegibles para una nominación al Oscar.

Las actividades se realizarán en distintos espacios de Morelia y Pátzcuaro, entre ellos Cinépolis Morelia Centro, Cinépolis VIP Plaza Las Américas, los teatros Mariano Matamoros y Melchor Ocampo, el Museo Regional de Michoacán y el Centro Cultural Clavijero. En Pátzcuaro habrá funciones en el Teatro Emperador Caltzontzin.

La inauguración se llevará a cabo la noche del 16 de octubre en Morelia, mientras que algunas actividades podrán seguirse de manera virtual y gratuita a través de nuestrocine.mx, del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).