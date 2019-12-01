Festival “La Mano en la Reja” ofrecerá más de 90 actividades gratuitas en Morelia

Morelia, Michoacán, a 13 de octubre del 2026.- La leyenda de La Mano en la Reja será el eje principal del cuarto Festival de Día de Muertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Morelia, señaló Luis Felipe Rodríguez Cruz, coordinador del recinto y director del encuentro; el evento se llevará a cabo el próximo 1 de noviembre de las 18 a las 23 horas.

En conferencia de prensa, el académico presentó la programación que contempla más de 90 actividades gratuitas, entre ellas 15 conciertos en tres escenarios, exposiciones, ofrendas, talleres y espectáculos de narración oral. La agrupación Bola Suriana abrirá la oferta musical, mientras que el nuevo espacio Cuentódromo reunirá a narradores para compartir historias y leyendas durante la jornada.

El festival también ofrecerá actividades para toda la familia, como talleres de decoración de pan de muerto, elaboración de calaveritas de azúcar, papel picado y creación de figuras de barro y madera.

Además, se instalará la ofrenda “UNAM en Morelia, 475 años de la Universidad de México” y habrá proyecciones al aire libre de Coco, a las 19:00 horas, y Macario, a las 22:30, en el Bosque Cuauhtémoc.

Rodríguez Cruz destacó que el encuentro amplió su programa, pues en la edición anterior se realizaron 50 actividades y más de mil personas participaron únicamente en los recorridos por el sótano para conocer la leyenda del espacio y que esta edición se realizarán cada 30 minutos, con opción en inglés para turistas internacionales. Aunque todas las actividades serán gratuitas, algunos talleres tendrán cupo limitado.

Los detalles de la programación se difundirán a través de los canales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Morelia de la UNAM.