Familias enteras son estafadas por empresa de teatro infantil

Morelia, Michoacán, a 23 de marzo de 2025.- Familias con niñas y niños pequeños se quedaron con las ganas de ver un espectáculo infantil que se iba a llevar a cabo en el Teatro Morelos, de parte de la empresa "Teatro Infantil En Vivo"; quienes pospusieron, sin previo aviso, las dos funciones que iba haber este domingo 23 de marzo.

La situación generó bastante molestia en los asistentes, debido a que varios de ellos provenían de otros municipios del estado de Michoacán para poder contemplar el show infantil; organizando sus agendas para poder contemplar el espectáculo en compañía de sus hijas e hijos.

“El día de hoy muchas personas fuimos estafadas por una empresa llamada Teatro Infantil En Vivo y la boletera Me Gusta Más Kids. Llegamos 10 minutos antes de las 11, no había absolutamente nada, el teatro estaba cerrado y, cuando pedimos una explicación, el Centro de Convenciones nos explica que ellos no se hacen responsables, debido a que rentan el teatro a personas ajenas a ellos. Entendemos esa parte, pero creo que es una red de estafadores con fines lucrativos; y más que nada, con los niños no se debe de jugar”, expresó una madre de familia bastante enojada.

Se presumió que, en la página de Facebook de la empresa, se comenzaron a eliminar comentarios de usuarios en donde relataban los hechos ocurridos en la capital michoacana, así como también la publicidad de las funciones en Morelia. Además de que, el Código QR que presentan los boletos, es totalmente inservible, ya que no manda a ningún portal.

“Nosotros al notar que justamente empiezan a borrar publicaciones del Facebook, que empiezan a colocar comunicados justo cuando íbamos llegando, se nos hizo muy raro. Entonces, lo único que estamos pidiendo es que nos reembolsen el dinero y que den la cara, porque también los comentarios, tenemos pruebas, se están borrando”, compartió un padre de familia, muy inconforme.

Teniendo la intención de querer salir de los problemas, la empresa "Teatro Infantil En Vivo", en su comunicado programó las funciones para el día 02 de abril, pero ahora con horarios que se le dificultan a las familias. Además, ofreció un espectáculo extra y convivencia con personajes; situación que las madres y padres de familia no aceptan, afirmando que no asistirán a dicha función, queriendo sí o sí, su dinero de vuelta.