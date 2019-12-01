Eventos sociales no dañan patrimonio cultural: Tamara Sosa 

Eventos sociales no dañan patrimonio cultural: Tamara Sosa 
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 15:54:58
Morelia, Michoacán, a 27 de agosto del 2025.- La secretaria de Cultura de Michoacán, Tamara Sosa Alanís, afirmó que la renta de espacios culturales para la realización de eventos sociales no afecta el desarrollo de actividades artísticas y culturales en dichos recintos, ello tras las manifestaciones realizadas por colectivos y artistas en contra de estas prácticas.

En entrevista, la encargada de la política interna del estado explicó que no existe una afectación real a la programación cultural ni al patrimonio, ya que en cada evento está presente personal de la Secretaría de Cultura (Secum) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para garantizar el resguardo de los inmuebles.

De la misma manera, lamentó que se haya generado, lo que calificó como un clima de desinformación, pese a que la Secum ha trabajado previamente con algunos de los artistas inconformes. 

Señaló también que ni ella ni su equipo han sido buscados para sostener un diálogo directo con los inconformes, a su vez, ellos han difundido en redes sociales información que proviene del portal de transparencia.

En este contexto, la Coordinadora de Colectivos, Artistas y Organizaciones Sociales de Michoacán (CCAOS) convocó a un “Bodorrio” en Palacio Clavijero este sábado, como forma de protesta. Al respecto, Tamara Sosa indicó que la dependencia desconoce cómo se desarrollará la actividad, pues únicamente han tenido conocimiento de ella a través de publicaciones en redes sociales.

