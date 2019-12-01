Este fin de semana el arte y la tradición te esperan en la Feria de la Catrina en Capula

Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2026.- El mejor plan para este fin de semana es visitar la Feria de la Catrina en Capula. En este evento imperdible de la tenencia moreliana podrás disfrutar del arte popular, la gastronomía y las tradiciones michoacanas, además de admirar y adquirir piezas del concurso artesanal y degustar una amplia variedad de platillos típicos. La feria estará abierta al público hasta el próximo 3 de noviembre.

Uno de los principales atractivos es la exposición de más de 70 catrinas elaboradas en barro policromado y al natural, instalada en el Centro Cultural de Capula, entre las piezas destacan representaciones de una ofrenda a las ánimas, una aguadora con rosas, una pareja de catrines y la cosecha de flor de cempasúchil, obras que reflejan la creatividad y el talento de las y los artesanos, así como la riqueza de las tradiciones del Día de Muertos. Las piezas están disponibles para exhibición y venta, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

Durante su recorrido por Capula, las y los visitantes también podrán conocer y adquirir productos directamente de alrededor de 260 artesanas y artesanos instalados en las principales calles de la tenencia. La oferta incluye piezas de diversas ramas artesanales, como textiles, fibras vegetales, molcajetes, vidrio soplado y productos de cobre, que dan muestra de la diversidad y el valor del trabajo hecho a mano en Michoacán.

Visitar la edición 16 Feria de la Catrina es una oportunidad para celebrar la identidad cultural de Michoacán y contribuir al fortalecimiento de la economía local. Al adquirir una pieza artesanal, las y los visitantes reconocen el talento, la dedicación y los conocimientos de quienes mantienen viva esta herencia cultural, además de apoyar directamente el sustento de las familias artesanas de Capula.