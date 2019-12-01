Estas son las catrinas ganadoras del 13 concurso artesanal: Casart

Morelia, Michoacán, 19 de octubre de 2025.-Con la entrega de 90 mil pesos en premios a las mejores 25 piezas artesanales, dio inicio la edición 15 de la Feria de la Catrina en Capula, donde la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart) reconoció el talento de quienes participaron en el 13 Concurso Artesanal de la Catrina de Barro.

El director general de la Casart, Cástor Estrada Robles, informó que el registro de piezas tuvo lugar el 18 de octubre, en el que participaron 47 personas artesanas con un total de 67 piezas inscritas que estarán

en exhibición y venta del 19 de octubre al 3 de noviembre en el Centro Cultural de Capula.

Mencionó que las ramas artesanales participantes fueron: alfarería policromada, al natural, vidriada y miniatura, en las categorías de maestros artesanos y nuevos valores, en el que cada persona artesana pudo inscribir hasta dos obras.

El artesano ganador del premio especial fue Juan Carlos de la Cruz Hernández y el primer lugar en la categoría de grandes maestros fue para Guadalupe Arroyo Román y José Alberto Acosta Jacobo. En la categoría de nuevos valores el primer lugar fue para Elizabeth de la Cruz Torres y Saúl Reyes Cortés y en la categoría de varios, el ganador fue Miguel de la Cruz Hernández.