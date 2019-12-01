Estas son las catrinas ganadoras del 13 concurso artesanal: Casart

Estas son las catrinas ganadoras del 13 concurso artesanal: Casart
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 17:08:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 19 de octubre de 2025.-Con la entrega de 90 mil pesos en premios a las mejores 25 piezas artesanales, dio inicio la edición 15 de la Feria de la Catrina en Capula, donde la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart) reconoció el talento de quienes participaron en el 13 Concurso Artesanal de la Catrina de Barro.

El director general de la Casart, Cástor Estrada Robles, informó que el registro de piezas tuvo lugar el 18 de octubre, en el que participaron 47 personas artesanas con un total de 67 piezas inscritas que estarán
en exhibición y venta del 19 de octubre al 3 de noviembre en el Centro Cultural de Capula. 

Mencionó que las ramas artesanales participantes fueron: alfarería policromada, al natural, vidriada y miniatura, en las categorías de maestros artesanos y nuevos valores, en el que cada persona artesana pudo inscribir hasta dos obras.

El artesano ganador del premio especial fue Juan Carlos de la Cruz Hernández y el primer lugar en la categoría de grandes maestros fue para Guadalupe Arroyo Román y José Alberto Acosta Jacobo. En la categoría de nuevos valores el primer lugar fue para Elizabeth de la Cruz Torres y Saúl Reyes Cortés y en la categoría de varios, el ganador fue Miguel de la Cruz Hernández.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Joven resulta herido de gravedad tras ser víctima de un ataque armado en Celaya, Guanajuato
Rescatan a mujer secuestrada por comando armado en Michoacán: fue hallada cerca de la carretera al Aeropuerto de Morelia; sus captores escaparon
Ultiman a dos mujeres y un hombre en calles de Jacona, Michoacán
Golpe al crimen en Chiapas: FGR desmantela centro de operaciones aéreas en Tapachula; aseguran avioneta, camionetas de lujo y 200 paquetes de estupefaciente listos para ser distribuidos
Más información de la categoria
Joven resulta herido de gravedad tras ser víctima de un ataque armado en Celaya, Guanajuato
Trump corta financiamiento a Colombia y amenaza con intervenir militarmente; acusa al presidente Petro de ser el líder del crimen
Vive la Semana de Noche de Muertos en los Manantiales de Urandén
Golpe al crimen en Chiapas: FGR desmantela centro de operaciones aéreas en Tapachula; aseguran avioneta, camionetas de lujo y 200 paquetes de estupefaciente listos para ser distribuidos
Comentarios