Emite SECULT Querétaro convocatoria para participar en la muestra La Ciudad Imaginada

Querétaro, Querétaro, 16 de enero del 2026.- La Secretaría de Cultura del estado, a través de Centro de Integración y Vinculación para el Arte (CIVARTE), y en conjunto con la Casa de Representación de Querétaro en la Ciudad de México, emitió la convocatoria para participar en la exposición colectiva “La ciudad imaginada. Qro @ CDMX”, que se realizará en el marco de la Semana del Arte de la Ciudad de México, del 4 al 8 de febrero próximo.

Dicha muestra busca reflexionar sobre el concepto de ciudad, trayecto y transformación, además de representar ciudades personales, cercanas a los deseos, promesas, recuerdos o ficciones.

En ese contexto, convocatoria está dirigida a la comunidad artística queretana, cuyos integrantes pueden participar con obras que exploren la ciudad desde miradas no lineales, entendiendo lo urbano como un territorio en constante reconfiguración.

La ciudad imaginada parte de un movimiento doble y persistente; por un lado, el deseo de abandonar la capital para encontrar un aire distinto en el Bajío y, al mismo tiempo, el impulso casi inevitable de mirar hacia la Ciudad de México como centro de legitimación, posibilidad y riesgo: no se trata de un trayecto lineal, sino de un vaivén constante, una migración mental y simbólica.

Es importante señalar que las y los artistas inscritos en el Registro de Artistas Queretanos (https://hexagonal-eyeliner-dcb.notion.site/Iff8ad5722c181bla6e8d90939717d35) pueden participar en las disciplinas de pintura, dibujo, fotografía, instalación, escultura y arte objeto, con obras relacionadas con el tema de la ciudad, entendida desde una perspectiva conceptual, simbólica o crítica, en diálogo con el eje curatorial La ciudad imaginada.

Las obras participantes serán evaluadas por un equipo curatorial conformado por personal de la Secretaria de Cultura del estado y del Museo de Arte Contemporáneo Querétaro y, de resultar seleccionadas, se pondrán a la venta durante la exposición, si así lo determina la o el artista.

El material debe enviarse a más tardar el lunes 19 de enero al correo electrónico rvillalobosvsecultqro@gmail.com ; los pormenores de la convocatoria pueden consultarse en la liga https://queretaro.gob.mx/documents/487042/1615551/CIUDAD_IMAGINADA.pdf