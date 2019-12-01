El Jazztival Michoacán culmina con una espectacular jornada de jazz internacional y artes plásticas en vivo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 16:48:38

Morelia, Michoacán, 6 de noviembre de 2026. El Jazztival Michoacán llega al cierre de su 24º edición con un programa multidisciplinario de primer nivel que fusiona el talento de grandes exponentes internacionales del jazz con las artes visuales locales. La jornada final promete una experiencia inmersiva para los amantes de la música y la cultura en el emblemático Teatro Ocampo de la capital michoacana.

Las actividades de la última jornada comenzarán a las 12 del día del sábado 7 de noviembre, en la Cafetería del Teatro Ocampo, con una Clase Magistral impartida por el destacado saxofonista estadounidense Ryan Devlin, ofreciendo un espacio de aprendizaje e intercambio musical invaluable para estudiantes, músicos locales y aficionados.

La gran gala de clausura iniciará a las 19:00 horas, con la presentación del Grupo colombiano “Geografías”, bajo la dirección de Sebastián Naranjo, quien deleitará al público con su propuesta de jazz contemporáneo.

De acuerdo a sus propios integrantes, Geografías nació por la necesidad de una banda que abriera la presentación de otra procedente de Ecuador. En una semana hicieron cuatro canciones, actuaron y la banda se desintegró.

El reencuentro se dio en el 2022, bajo el liderazgo del pianista Sebastián Naranjo, no por necesidad, sino por el placer de hacer la música que les gustaba.

Desde entonces definen su propuesta como jazz alternativo, porque, aseguran, su música empieza en el jazz, pero la improvisación la va llevando por distintas geografías.

Así, Geografías, es un recorrido que se hace a partir de la música y de las emociones y que busca, en el fondo, acercar el jazz a la gente, para que se sumerja en esa fuente inagotable y encantadora que puede sonar a tantas cosas.

El grupo está conformado por Sebastián Naranjo en el piano, Carolina García en la voz, Juan David Rodríguez en el bajo, Santiago Ramírez en la batería, Juan José Cadavid en la flauta y Mario Puente en la guitarra.

Para el cierre estelar, a las 20:00 horas, el virtuoso Ryan Devlin, de Estados Unidos, tomará el escenario para ofrecer el concierto de clausura.

Ryan Devlin es uno de los saxofonistas y educadores musicales más dinámicos y prometedores de la escena del jazz contemporáneo en los Estados Unidos. Originario de Orlando, Florida, inició su viaje musical bajo la tutela de su padre, Scott Devlin, reconocido líder del Walt Disney World Sax Quartet. Crecer en un entorno completamente inmerso en la práctica, la enseñanza y las presentaciones en vivo consolidó su vocación artística desde una edad muy temprana. Tras estudiar piano durante tres años, adoptó el saxofón a los nueve años, instrumento que se convirtió en su principal medio de expresión.

Devlin posee una sólida formación académica que culminó con una Maestría en Música con especialidad en Interpretación de Jazz por el prestigioso Conservatorio de Nueva Inglaterra en Boston, donde se perfeccionó bajo la guía del legendario saxofonista Jerry Bergonzi.

A lo largo de su carrera, ha construido una reputación notable gracias a su virtuosismo técnico y frescura interpretativa.

Esta presentación musical dialogará en vivo con la Interacción Plástica In Situ del reconocido artista michoacano Ángel Pahuamba, uno de los creadores visuales más destacados y activos de la escena artística contemporánea de Michoacán. Su obra posee un fuerte arraigo en la memoria, la identidad comunitaria, las tradiciones y la resistencia cultural de la Meseta Purépecha, elementos que fusiona hábilmente con lenguajes expresivos universales.

A lo largo de su prolífica trayectoria, ha incursionado con gran éxito en la pintura, la gráfica, el dibujo, el muralismo y la ilustración de libros infantiles. Su estilo visual se caracteriza por un manejo vibrante y expresivo del color, el uso de texturas profundas y una reinterpretación de personajes cotidianos, fiestas tradicionales, oficios y la cosmovisión de su entorno. Gran parte de su obra pictórica y gráfica ha sido catalogada como un testimonio social de su tiempo y un medio de concienciación ambiental y social.

De esta forma el Jazztival Michoacán ofrece una noche donde el sonido y el color se unirán en un mismo espacio creativo.

El comité organizador del Jazztival Michoacán invita a todo el público, colectivos artísticos y medios de comunicación a sumarse a esta gran fiesta de clausura que celebra el diálogo intercultural y el talento de los músicos y creadores visuales participantes.

La cita es este viernes, a las 7 de la noche en el Teatro Ocampo, en pleno centro histórico de la ciudad de Morelia.