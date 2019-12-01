El húngaro László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 08:29:28

Estocolmo, Suecia, a 9 de octubre 2025.- El escritor húngaro, László Krasznahorkai, fue el ganador del Premio Nobel de Literatura 2025, “por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”, informó la Academia Sueca.

El organismo encargado de entregar el galardón definió al autor como un “gran escritor épico en la tradición centroeuropea que va desde Franz Kafka hasta Thomas Bernhard y que se caracteriza por el absurdo y los excesos grotescos”.

Asimismo, en un comunicado destacó que Krasznahorkai ha recurrido a las tradiciones orientales en busca de un estilo más contemplativo y de un tono mesurado.

El resultado son obras inspiradas por las impresiones que recibió y que registró en sus diarios de viajes a China y Japón, agregó al Academia.

Krasznahorkai nació en 1954 en el pequeño pueblo de Gyula, en el sureste de Hungría, cerca de la frontera con Rumania.