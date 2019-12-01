El húngaro László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025

El húngaro László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 08:29:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Estocolmo, Suecia, a 9 de octubre 2025.- El escritor húngaro, László Krasznahorkai, fue el ganador del Premio Nobel de Literatura 2025, “por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”, informó la Academia Sueca.

El organismo encargado de entregar el galardón definió al autor como un “gran escritor épico en la tradición centroeuropea que va desde Franz Kafka hasta Thomas Bernhard y que se caracteriza por el absurdo y los excesos grotescos”.

Asimismo, en un comunicado destacó que Krasznahorkai ha recurrido a las tradiciones orientales en busca de un estilo más contemplativo y de un tono mesurado.

El resultado son obras inspiradas por las impresiones que recibió y que registró en sus diarios de viajes a China y Japón, agregó al Academia.

Krasznahorkai nació en 1954 en el pequeño pueblo de Gyula, en el sureste de Hungría, cerca de la frontera con Rumania.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Bloqueo en la carretera Uruapan - Los Reyes, Michoacán: comuneros cierran la carretera por detención del jefe de tenencia de San Lorenzo
Anuncia Harfuch captura del “Azote de los limoneros” en Michoacán: extorsionaba, reclutaba y entrenaba células expertas en explosivos
Investiga FGR golpe militar al crimen Tacámbaro, Michoacán: Aseguran 3.6 kilos de estupefaciente, 2 rifles de asalto y 4 vehículos robados
En septiembre, Michoacán sexto lugar nacional en homicidios
Más información de la categoria
Bloqueo en la carretera Uruapan - Los Reyes, Michoacán: comuneros cierran la carretera por detención del jefe de tenencia de San Lorenzo
“Con 15 millones de euros no me compro una pierna de Gilberto Mora”: Rafaela Pimienta, representante de la perla mexicana
Suspenden clases en Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Arroyo Seco tras fuertes lluvias en Querétaro
Israel y Gaza aceptan primera fase del plan de paz de Trump
Comentarios