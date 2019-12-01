El Ensamble Swing Oaxaca, ganador del Concurso Nacional de Ensambles Estudiantiles de Jazz en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 08:49:31
Morelia, Michoacán, 06 de octubre de 2025. El Ensamble Swing Oaxaca, dirigido por el maestro Francisco Gómez Toledo, resultó ganador del Concurso Nacional de Ensambles Estudiantiles de Jazz, convocado por el JAZZtival Michoacán.

Integrado por 7 estudiantes de la Academia Oaxaca Jazz Lab, obtuvo como premio un estímulo económico, que en esta ocasión fue aportado por la empresa local La Bru, y la oportunidad de ser incluido en la programación de la edición 23 del festival acústico.

Cabe señalar que el director del Ensamble, Francisco Gómez, participó hace 10 años en este mismo certamen, siendo aún estudiante.

Al respecto, comentó que nunca se imaginó volver a participar en el JAZZtival, evento al que calificó como un importante escaparate para impulsar a los nuevos valores de la música.

Consideró que para el grupo que dirige, el obtener este premio será un Parteaguas que marcará un antes y un después en el desarrollo profesional de los integrantes del Ensamble.

Finalmente felicitó la iniciativa del maestro Juan Alzate de fundar, hace 23 años, el internacionalmente reconocido JAZZtival, único en el país que realiza este tipo de concursos.

En su concierto, Ensamble Swing Oaxaca interpretó un repertorio clásico, algo de blues, sin faltar algunos boleros.

En un gesto de compañerismo, el grupo oaxaqueñó invitó a Eta Group, de Veracruz y finalista del Concurso, a compartir el escenario al ritmo de una pieza de blues.

Noventa Grados
