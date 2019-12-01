El 32° Festival Internacional de Teatro Universitario celebra la escena joven iberoamericana

Ciudad de México, 28 de agosto del 2025.- Del 4 al 14 de septiembre de 2025, el Centro Cultural Universitario de la UNAM se convertirá en el punto de encuentro para jóvenes creadoras y creadores escénicos de México y otros países, con la realización del 32° Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU), organizado por Cultura UNAM, a través de Teatro UNAM.

La programación incluirá 25 obras en competencia y 12 propuestas nacionales e internacionales en exhibición, además de 5 piezas en proceso, 2 lecturas dramatizadas, 10 talleres, 4 conferencias y venta de libros especializados. Esta edición está especialmente dedicada a Mariana Gándara (1984-2025), creadora artística, gestora cultural y cómplice entrañable, por lo que se busca que sea un reflejo de ella: un tejido colectivo de gozo, afectos y complicidades.

En paralelo, el festival se articula con la estrategia de la UNAM “Cultura de Paz: un Semillero Universitario”, concebida como un proceso transversal orientado a fomentar la justicia, la inclusión, el respeto mutuo, la sostenibilidad y la cooperación en todos los ámbitos de la vida universitaria y social.

Con más de tres décadas de historia, el FITU se ha consolidado como una plataforma esencial para la creación y el diálogo teatral, un espacio que celebra al teatro como laboratorio creativo y como herramienta de transformación social.

Este 2025 se suma a la conmemoración del Año Iberoamericano de las Artes Escénicas, con el lema “Escenas de la diversidad”, una iniciativa de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Programa Iberescena que promueve el intercambio y la circulación de la creación escénica en 22 países.

En sintonía con este espíritu, el FITU reafirma su carácter como un espacio de experimentación, encuentro e impulso a nuevas voces, al tiempo que acoge a compañías de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Portugal y México, que colocan en el centro temas urgentes como la memoria, la migración, las violencias estructurales, la diversidad y las tensiones entre cuerpo, historia y territorio; celebrando al teatro como un territorio de libertad, pensamiento crítico y construcción cultural iberoamericana.

Dentro de la programación de exhibición internacional se presentarán Historia de una oveja, del grupo Teatro Petra (Colombia); La memoria futura_Las voces de las abuelas (Argentina y Alemania); Amar por ver amar (o recuperar lo perdido), de la compañía Grumelot (España); Extinción, de la compañía Implicancia Teatro (Chile); Wayqeycuna, del argentino Tiziano Cruz; Liberad a los pájaros, del español Santi Senso y las propuestas escénicas Fissura e Informe Figueiredo del brasileño Pedro Vilela.

Estas ocho propuestas internacionales dialogan con la programación nacional que incluye Las fiestas del pueblo murciélago, de La liga teatro elástico; El gran teatro del mundo, del Carro de Comedias de la UNAM; Las brujas de Salem, del Centro Universitario de Teatro (CUT) y Ovillo, de Sonia Gregorio, presentada en memoria de su directora Mariana Gándara.

A ello se suman 25 obras en competencia con la participación de más de 300 estudiantes provenientes de centros educativos y universidades de Jalisco, Veracruz, Aguascalientes, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Sinaloa, Baja California, Coahuila, Estado de México y Ciudad de México; así como de Brasil y Chile.

Este año, el FITU se articula a partir de cinco líneas curatoriales que marcan el pulso de la escena contemporánea y de las nuevas generaciones: 1) la experimentación, donde les participantes ensayan lenguajes propios y novedosos; 2) el encuentro, que fomenta el diálogo intergeneracional entre creadoras, docentes e investigadoras sobre la transmisión de saberes; 3) la expansión, que busca el cruce del teatro con otras disciplinas; 4) el compromiso, que se expresa en obras vinculadas a problemáticas sociales, ambientales e identitarias; y 5) la colectividad, que se manifiesta en la construcción de redes afectivas y colaborativas.

El 32° FITU cuenta con el respaldo de numerosas instituciones aliadas dentro de la UNAM que contribuyen a consolidar al festival como un espacio de formación, experimentación y encuentro, como la Cátedra Bergman, el Centro Universitario de Teatro, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el Colegio de Literatura Dramática y Teatro, la Dirección de Danza, la Facultad de Filosofía y Letras, la Feria Internacional del Libro las Universitarias y los Universitarios, la Filmoteca de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Filosóficas, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Museo Universitario del Chopo, Radio UNAM, TV UNAM y UNAM Posgrado Filosofía.

Asimismo, el festival se enriquece con la colaboración de países aliados como Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos y Francia; e instituciones externas de gran prestigio como Acción Cultural Española (AC/E), el Centro Cultural de España en México, Festival La Escena (Estados Unidos), Festiverso, el Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas (Iberescena), la Fundación Santiago A Mil, la Fundación Santiago Off, el Gobierno Portugués, el Goethe-Institut Mexiko, Reintegra, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Universidad de California.

La programación del festival se desarrollará principalmente en distintos espacios del Centro Cultural Universitario (CCU), ubicado en Insurgentes Sur 3000, incluyendo el Auditorio del MUAC, la Caja Negra y la Velaria del CUT, las Explanadas de la Fuente y de la Espiga, el Jardín Julio Castillo, la Sala Carlos Chávez, la Miguel Covarrubias y la de Usos Múltiples de la Sala Nezahualcóyotl, el Salón de Danza y el Teatro Juan Ruiz de Alarcón.

Además, el FITU se extenderá a sedes fuera del CCU como el Foro Experimental José Luis Ibáñez en Ciudad Universitaria, el Museo Universitario del Chopo, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, la Biblioteca del GoetheInstitut Mexiko y el Centro Cultural de España en México, generando un circuito diverso de espacios que promueve la accesibilidad y la integración cultural.

Más allá de las cifras, el festival reafirma su compromiso con las nuevas voces y con la defensa de la escena joven como un territorio de libertad, pensamiento y resistencia. La programación visibiliza proyectos que no buscan complacer, sino provocar, conmover y resonar en un presente complejo, apostando por el arte como vehículo de cambio y de construcción de comunidad.

Todas las funciones y actividades del festival, a excepción de algunos talleres, se ofrecerán de manera gratuita, consolidando la misión de Teatro UNAM de acercar el arte y la cultura a todo público.

Para más información se puede consultar la página www.teatrounam.com.mx y las redes sociales de @TeatroUNAM y del @FestivalFITU.