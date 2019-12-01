Documentan la historia del tatuaje en soportes sintéticos en festival "De la piel a la Galería"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 13:25:42

Querétaro, Querétaro, a 17 de julio 2026.- Con el objetivo de retratar la identidad actual y la evolución del tatuaje en México y la región, los próximos 1 y 2 de agosto el Centro de las Artes de Querétaro (CEART) será la sede del 5° Encuentro de Arte Corporal "De la piel a la Galería", informó Ana Paola López Birlaín, titular de la Secretaría de Cultura de Querétaro.

“Este evento, que prevé congregar a 250 artistas y recibir a más de 4 mil asistentes con actividades de acceso completamente libre, reúne propuestas artísticas plasmadas en soportes innovadores como cráneos y pieles sintéticas”.

Destacó que este festival es un ejemplo del modelo de política pública que impulsa la dependencia, donde el gobierno funge como facilitador del talento independiente para lograr proyectos sostenibles y profesionales que fortalezcan la llamada "economía naranja".

"En la Secretaría de Cultura creemos que la formación y la profesionalización son fundamentales para el desarrollo de cualquier disciplina artística (...) Este encuentro sin duda reconoce que detrás del arte corporal existe preparación, estudio, actualización constante y un profundo compromiso con el ejercicio creativo".

Daniel Rosas, director del festival, destacó que el proyecto busca generar un archivo histórico visual para las próximas generaciones. "Lo que nosotros buscamos con esta colección, que al menos en México no tiene precedentes, es retratar cómo era el tatuaje mexicano y queretano en estos años, para que en el futuro podamos ver cómo lo hacíamos antes".

Explicó que aunque la mayoría de los expositores son originarios de Querétaro, el festival cuenta con una nutrida representación nacional de artistas provenientes de Colima, Michoacán, Chiapas, Jalisco y el Estado de México, priorizando la inclusión de creadores que habitan en zonas con menor difusión cultural o comunidades aisladas.

“Entre las piezas destacadas se encuentra la obra de Garro de Zala, artista michoacano que fusiona la tradicional Danza de los Viejitos con la milenaria técnica del tatuaje japonés”.

Uno de los aspectos más llamativos de la exposición, dijo, es el uso de tecnologías de práctica en piel sintética que apenas tienen entre 5 y 8 años en el mercado. El uso de estos lienzos artificiales supuso un reto complejo, especialmente para los tatuadores de la "vieja escuela" con más de 30 años de trayectoria, quienes aprendieron el oficio directamente sobre la piel humana.

“Durante la edición pasada se entregaron 35 pieles sintéticas a diversos artistas, de las cuales solo se recuperaron 25 para la galería”.

Refirió que debido a la dificultad de adaptación al material artificial, varios creadores veteranos prefirieron no entregar sus piezas al considerar que el soporte no reflejaba la verdadera calidad de su trabajo sobre piel real.

"Es algo nuevo con lo que los chavos más jóvenes están un poco más relacionados. El soporte es difícil para las personas que nunca lo han trabajado y se respeta la decisión de cada artista".