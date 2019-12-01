Distinguen tradición p'urhépecha, danza independiente y creación visual con el Premio Eréndira

Morelia, Michoacán, 9 de octubre de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) entregó el Premio Estatal de las Artes Eréndira 2026 a Joaquín Bautista Ramírez, en Música y Artes Sonoras; a la compañía de danza contemporánea La Serpiente, en Danza; y a Ioulia Akhmadeeva, en Artes Visuales. En el Teatro Melchor Ocampo, cada una de las tres trayectorias recibió un estímulo de 300 mil pesos y un reconocimiento firmado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

La titular de la Secum, Tamara Sosa Alanís, destacó que estas trayectorias han enriquecido la vida cultural de Michoacán mediante la creación, la enseñanza y la construcción de comunidad. Subrayó que es la segunda ocasión en la historia del premio que se reconoce una trayectoria en el ámbito de la danza y recordó a la maestra Dalia Próspero Maldonado, fallecida este año, por su legado como bailarina, coreógrafa y docente, y su huella en generaciones de artistas.

Hayde Lachino Mendoza, integrante del Consejo Técnico del Premio Eréndira, señaló que este reconocimiento trasciende las trayectorias individuales al visibilizar la contribución del arte a la comunidad, la paz y la justicia. Destacó que ninguna persona crea en solitario y que el galardón expresa el agradecimiento de la sociedad michoacana a quienes han hecho de la creación una forma de transformar la realidad y construir patria.

Joaquín Bautista Ramírez dedicó la distinción a las y los músicos y compositores que han preservado la tradición p’urhépecha, entre ellos su padre, Tata Juan Bautista. Agradeció a su familia y a su pueblo de Paracho, y expresó su deseo de que el reconocimiento aliente a las juventudes a nutrir una música “que se canta, se baila o se llora”.

Por su parte, Ioulia Akhmadeeva expresó que la distinción reconoce también su vínculo con Michoacán, donde formó una familia y se desarrolló como artista, investigadora y docente. “Yo elegí Michoacán, pero Michoacán también me permitió pertenecer”, afirmó al compartir que la memoria, la migración y la pertenencia atraviesan su obra y su experiencia de vida.

Laura Martínez Ayala y Abdiel Villaseñor Talavera, codirectores de La Serpiente, destacaron que el premio reconoce 25 años de creación independiente y trabajo colectivo. Agradecieron a artistas, colaboradores y públicos que han sostenido a la compañía, y señalaron que esta distinción los impulsa a emprender nuevos proyectos. Asimismo, reivindicaron la danza como una expresión de amor, pensamiento crítico y encuentro comunitario.