Día de Muertos: familias mexicanas recuerdan a sus seres queridos este 2 de noviembre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 20:31:49

Ciudad de México, 2 de noviembre de 2026.- Este lunes, familias de distintas partes de México conmemoran el Día de Muertos, una fecha dedicada a recordar a las personas que fallecieron y mantener presentes sus recuerdos a través de distintas tradiciones.

Durante esta celebración, los hogares colocan altares con fotografías de sus seres queridos, veladoras, flores de cempasúchil, alimentos y bebidas que disfrutaban en vida. También es común visitar los panteones para limpiar y adornar las tumbas, además de llevar ofrendas.

Entre los elementos más representativos de esta fecha se encuentra la flor de cempasúchil, cuyo color y aroma forman parte de las ofrendas. También destacan el pan de muerto, las calaveritas de azúcar y el papel picado, que se utilizan para decorar los altares.

En distintas comunidades del país, la celebración incluye música, visitas a los cementerios y reuniones familiares. Las costumbres cambian de una región a otra, pero mantienen el propósito de recordar a quienes ya no están.

El Día de Muertos es una de las tradiciones más reconocidas de México y forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconocimiento otorgado por la UNESCO en 2008.