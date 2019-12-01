Develan placa por los 10 años de “La Última Cena” en Morelia

Morelia, Michoacán, a 12 de abril del 2026.- Se llevó a cabo la develación de la placa conmemorativa por los diez años de la presentación de la obra de teatro “La última cena”, collage realizado por Juan Carlos Arvide con la colaboración de César Gabriel Silva, propuesta por Carlos Guzmán Pedraza.

El teatro Melchor Ocampo de la ciudad de Morelia fue el escenario en que más de 20 actores representaron la última noche de Jesucristo, pues basado en pasajes bíblicos e investigaciones, Arvide, Silva y Pedraza realizan una propuesta escénica de lo que pudo suceder antes, durante y después de la última cena de Jesucristo, hasta el momento de ser entregado a los soldados en Jerusalén.

En esta puesta en escena se muestra a un Jesús reflexivo y humano, que instruye a sus apóstoles llevar la ceremonia de la eucaristía, pero también, discute constantemente con un Judas Iscariote que le cuestiona si verdaderamente es un líder moral o un Dios, así como con un ser que le recuerda que si es verdaderamente un ser poderoso podría salvarse del calvario que los humanos están por hacerle pasar.

La secretaria de Cultura en el estado, Tamara Sosa Alanís, quien fungió como testigo de honor y madrina de la develación, agradeció al público por hacer posible que esta representación sea tan popular y lograr su consolidación año con año; “todos y todas ustedes hacen posible que el teatro siga siendo pues un eje muy importante en la cultura de nuestro estado”, dijo.

Finalmente Juan Carlos Arvide, director de la obra, reconoció que los diez años han sido complejos para lograr seguir con esta puesta en escena, por lo que señaló que la noche fue un momento emotivo al recordar lo que se ha vivido durante este tiempo. Asimismo, agradeció el respaldo de la secretaria de Cultura y del público de Michoacán, pues es fundamental para lograr que año con año, cada Semana Santa pueda volver esta representación.