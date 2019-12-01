Dayana Pérez recibe Premio Intercontinental por impulso al patrimonio cultural de Salvador Escalante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 21:14:35

Salvador Escalante, Michoacán, 28 de marzo de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, fue galardonada con el Premio Intercontinental de Alcaldes y Gobernadores por su destacado trabajo en el impulso al patrimonio artesanal y cultural del Pueblo Mágico. Este reconocimiento resalta el compromiso de su administración con la preservación de las tradiciones que dan identidad a la región.

“Gobernar con amor justicia y Libertad” ha sido uno de los principios que han guiado su gestión, enfocada en fortalecer el desarrollo cultural y económico de las y los artesanos del municipio, quienes representan el corazón de Santa Clara del Cobre.

Durante la entrega, Pérez Mendoza expresó su agradecimiento al Consejo Nacional de Líderes Empresarios por esta distinción, la cual —dijo— no solo representa un logro personal, sino un reconocimiento colectivo a las familias que día con día mantienen vivas las tradiciones.

Bajo la visión de “Escuchar resolver Y transformar”, la alcaldesa ha impulsado acciones concretas para dignificar el trabajo artesanal, posicionando a Salvador Escalante como un referente cultural a nivel nacional e internacional.

Asimismo, reiteró que este premio fortalece su compromiso de seguir trabajando con resultados y cercanía con la ciudadanía, destacando que “Santa Clara del Cobre enamora” por su riqueza cultural, su gente y su historia.

Con humildad, la presidenta municipal reafirmó que continuará sirviendo con pasión, buscando siempre el bienestar de la población y el fortalecimiento de la identidad del municipio.