Cuarta República presentará 12 títulos en la Fiesta del Libro y de la Rosa 2026

Cuarta República presentará 12 títulos en la Fiesta del Libro y de la Rosa 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 21:08:44
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Morelia, Michoacán, a 19 de marzo del 2026.- Cuarta República. Editorial de Michoacán estará presente en la Fiesta del Libro y la Rosa 2026, que inicia este viernes 20 de marzo y culmina el domingo 21, con la presentación de 12 títulos publicados con este sello.

El primer día de actividades se presentarán las obras Pueblo de Cenizas, de Silvia Figueroa Zamudio; Sciddel ,obra sobre el artista iraní con destacada presencia en Uruapan; y el Catálogo de danzas y fiestas de Michoacán, que contará también con la presentación del Ensamble Folklórico Tata Kéri.

Durante la segunda jornada se presentarán las obras ganadoras del premio estatal Palabras de Colibrí 2025: Piñata, de Adrián Ortega Iturriaga (narrativa); La muerte de un ciervo de ciudad, de Nora Isis Olaya Escobedo (poesía); Cuadernos universitarios, de Fredy Israel Villanueva Martínez (ensayo); y Estoy bien. Diario de un viaje hacia el vacío, de Cristina Bustamante Penilla (crónica).

El último día de la Fiesta se estará presentando Fémur. Proyecto de estrellas, obra de la autoría de Juan H. Vera y Yamil Velop; Los monstruos no existen, ¿o sí?, de José Luis Castillo; Michoacán en el cine. Episodios en la pantalla, de Jaime Vázquez; 50 años de la Feria de la Guitarra de Paracho, y la Orquesta Regional de Guitarras de Michoacán ofrecerá un recital de niñas y niños guitarristas; y Muralismo en Michoacán, de autoría colectiva.

Todas las actividades se llevarán a cabo en la Calzada Fray Antonio de San Miguel y el Foro del Centro Cultural de la UNAM.

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