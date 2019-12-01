Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2026 a las 11:25:48

Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2026. Este domingo 29 de noviembre comienza el tiempo de Adviento para la Iglesia católica, con el encendido de la primera vela de la Corona de Adviento, una tradición que marca el inicio de la preparación para celebrar la Navidad el próximo 25 de diciembre.

Este periodo comprende los cuatro domingos anteriores a la Navidad y es un tiempo dedicado a la reflexión, la esperanza y la preparación para recordar el nacimiento de Jesucristo.

¿Qué significa la Corona de Adviento?

La Corona de Adviento es uno de los símbolos más representativos de esta temporada. Se elabora tradicionalmente con ramas verdes acomodadas en forma de círculo y cuatro velas que se encienden poco a poco, una cada domingo.

Cada elemento tiene un significado:

La forma circular: representa el amor de Dios, que no tiene principio ni fin.

representa el amor de Dios, que no tiene principio ni fin. Las ramas verdes: simbolizan la esperanza y la vida.

simbolizan la esperanza y la vida. Las cuatro velas: representan la luz de Cristo y el paso de las semanas hasta la llegada de la Navidad.

¿Qué significa cada una de las cuatro velas?

La Corona de Adviento suele llevar tres velas moradas y una rosa. Cada una se enciende en un domingo diferente y tiene un significado especial:

Primera vela (morada): 29 de noviembre. Representa la esperanza y recuerda los anuncios que hicieron los profetas sobre la llegada de Jesús.

Representa la esperanza y recuerda los anuncios que hicieron los profetas sobre la llegada de Jesús. Segunda vela (morada): 6 de diciembre. Se relaciona con Belén, lugar donde nació Jesús.

Se relaciona con Belén, lugar donde nació Jesús. Tercera vela (rosa): 13 de diciembre. Simboliza la alegría porque la Navidad está cada vez más cerca. Este domingo también se conoce como Gaudete, una palabra que significa «alégrense».

Simboliza la alegría porque la Navidad está cada vez más cerca. Este domingo también se conoce como Gaudete, una palabra que significa «alégrense». Cuarta vela (morada): 20 de diciembre. Se relaciona con los ángeles que anunciaron el nacimiento de Jesús.

¿Por qué se enciende una vela cada domingo?

Encender una vela cada domingo representa cómo aumenta la luz conforme se acerca la Navidad. También recuerda la esperanza y la alegría de los creyentes por el nacimiento de Jesús.

Esta tradición se realiza tanto en las iglesias como en los hogares, donde las familias suelen reunirse para encender la vela correspondiente, hacer oraciones, leer la Biblia y compartir un momento de reflexión.

De esta manera, la Corona de Adviento acompaña a los creyentes durante las cuatro semanas previas a la Navidad.