Convoca SECULT a participar en la Cátedra Germán Patiño en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 8 de octubre del 2025.- La Secretaría de Cultura del estado de Querétaro (SECULT) emitió la convocatoria para que fotógrafos, artistas visuales, curadores, investigadores, académicos y docentes que se desarrollen en la disciplina de fotografía participen en la tercera edición de la Cátedra Germán Patiño, que se realizará los días 20, 21 y 22 del mes de noviembre próximo.

El objetivo de la cátedra es reunir a los distintos agentes de la producción y el estudio de la imagen fotográfica, por medio de conferencias, mesas de trabajo y publicaciones, para contribuir a la reflexión de los retos actuales de esta disciplina.

El plazo para recibir propuestas vence el 13 de octubre próximo y éstas se recibirán en las modalidades individuales o de grupos o colectivos, quienes deberán designar a uno solo de sus integrantes para la postulación y presentación, y se recibirá exclusivamente un trabajo en sólo uno de los ejes temáticos; los textos e imágenes que se presenten deberán ser susceptibles de publicación por medios digitales o físicos.

Cada ponencia o mesa de trabajo deberá insertarse en alguna de las siguientes temáticas: Investigación y curaduría en prácticas artísticas fotográficas; Archivos fotográficos a través de procesos culturales y artísticos; Periodismo cultural y fotoperiodismo y, por último, Inserción de lo fotográfico en movimientos culturales y políticos y sociales.

Las propuestas seleccionadas se darán a conocer el lunes 3 de noviembre a través de las redes sociales del del Centro Queretano de la Imagen; para obtener mayores informes en torno a la convocatoria puede enviarse un correo a la dirección catedra.gp@gmail.com.